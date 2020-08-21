Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından siyasilerden ilk yorum

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyle ilgili tepkiler:

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:

''Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası. Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:

Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Büyük Türkiye yolunda, #Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz. Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN:

''Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızla yürüdüğümüz güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda bugün büyük bir adıma şahitlik ediyoruz.

Fatih sondaj gemimizin Karadeniz’de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun.''

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın verdiği müjde ile tam bağımsızlık yolunda dev bir adım daha atıyoruz. Enerjide de oyun kurucu oluyoruz! Hedef 2023!

Sakarya gaz sahamız milletimize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:

''Elhamdülillah...

#MüjdelerOlsun''

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL:

''Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor.''

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK:

"Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğal gaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak."

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN:

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın: "Her Arayan Bulamayabilir ama Bulanlar Arayanlardır."

#Fatih sondaj gemimizin Karadeniz’de keşfettiği,ülkemize gelir getirecek,iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun''

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ:

''Ülkemizi doğalgazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde; rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet Büyük ve Güçlü Türkiye''

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM:

''Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk. Şanlı devletimizin yükselişi daha nice müjdelerle ilanihaye sürecek.

Bu uzun maratonda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize durmak yok… ''

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

''Cumhurbaşkanımız, Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz’de 320 Milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız.''

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK:

''Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleri yürüten Fatih gemimizin Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Bu keşfin, ülkemizin müreffeh yarınlarına değer katmasını temenni ediyorum.''

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

Türkiye yüksek bir güçtür.

Türkiye yükselen güçtür.

Cumhurbaşkanımızın milletimize duyurduğu yeni müjde, stratejik gücümüze güç katacak.

Milletimize hayırlı olsun.

Dostlarımız sevinsin.

Bereketli olsun.

#MüjdelerOlsun

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ:

"Ülkemiz tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde kendi milli eksenini tahkim ediyor. Şükürler olsun. Allah nazardan saklasın."

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANI HİDAYET TÜRKOĞLU:

Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

KKTC BAŞBAKANI ERSİN TATAR:

''Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’de 320 milyar metre küp doğal gaz keşfetmesini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. İnşallah ifade edildiği üzere bu keşifler devam edecek, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de konulan hedeflere ulaşılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu keşiflerde emeği olan herkesi candan kutlar, milletimiz ve insanlık için nice nice başarılar dilerim.''

KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI HASAN TAÇOY;

"Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, 'İnşallah bir müjdeli haberi Akdeniz’de bekliyoruz' Yolun açık olsun Türkiye’miz."