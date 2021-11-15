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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Konut#İsrail
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğanın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunu görüntüleyen İsrailli Mody ve Natali O, çifti ve yanlarında bulunan İ.A. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheliler çektikleri görselleri “Aile" ismini verdikleri bir mesajlaşma programında paylaştıkları ve kuleyle konut arasındaki mesafenin de hesaplandığı tespit edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çeken İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarında bulunan İ.A. 10 Kasım Çarşamba günü gözaltına alındı. 3 şüpheli,  "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin incelenen dijitallerinde Mody ve Natali O.'nun  çektikleri görselleri “Aile"  adını verdikleri gruba anlık olarak paylaştıkları ve Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutun arasındaki mesafenin de belirtildiği tespit edildi.

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Çiftin, kule hakkında teknik bilgileri de not düştüğü belirlendi. Ayrıca, şüpheliler sorgu sırasında mesleklerini 'şoför' olarak bildirdikleri öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerin soruşturma kapsamında araştırmalarının devam ettiği ifade edildi.

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