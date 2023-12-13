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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hanuka Bayramı mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanı#Hanuka Bayramı
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hanuka Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 18:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum. Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum. Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir.

 

"BU DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum."

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#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanı#Hanuka Bayramı

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