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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski ile kritik görüşme! "İstanbul'da görüşmeler devam etmeli"

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#Erdoğan#Zelenski#UKRAYNA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Zelenski ile kritik görüşme İstanbulda görüşmeler devam etmeli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 22:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkaı Volodolmir Zelenski ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

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Görüşme sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul'da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu, İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyet verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağını, çok gecikmeden bunu gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını ifade etti.

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#Erdoğan#Zelenski#UKRAYNA

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