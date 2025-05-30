Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski ile kritik görüşme! "İstanbul'da görüşmeler devam etmeli"

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Görüşme sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul'da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu, İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyet verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağını, çok gecikmeden bunu gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını ifade etti.