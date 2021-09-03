Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli çalışanları, saygıdeğer öğretmen adayları sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. 20 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde 2002 yılında 500 bin civarında öğretmenimiz vardı.

Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır.

Ortalama sınıf mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık.

Öğretmen başında düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 16, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında.

Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında.

Artık çocuklarımız okula geldiklerinde sıralarında kitaplarını ücretsiz bir şekilde buluyorlar. Okullarımızın alt yapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz.

"OKULLARIMIZI AÇIK TUTMAKTA KARARLIYIZ"

Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitim kalitesini artırmaktır. Eğitimin içeriğini geliştirmek gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır.

Şu salgın döneminde çocuklarımız, bir buçuk yıldır okullarda akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadılar. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz.

Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız.

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