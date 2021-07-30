Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlara ilişkin önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yangınlarla ilgili soruşturma yoğun şekilde devam ediyor. Herhangi bir suikast bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerine gidiliyor. İçişleri Bakanlığımızın yoğun çalışmaları var. İstihbarat örgütlerimizin yoğun çalışmaları var. Bütün bu çalışmalardan sonra net, ne olabilir bunu o zaman açıklamak durumunda olacağız.

Fakat bu tabi şöyle, boşverilip de geçilecek bir iş değil. Değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda, Manavgat'tan başlayıp bildiğiniz gibi Muğla, Marmaris, Bodrum bütün bu bölgeleri kapsayacak şekilde süren bir yangın.

"THK'NİN ELİNDE BURALARDA KULLANILABİLECEK UÇAK FALAN YOK"

Birlikte dayanışma içinde adım atacağımız bir konuysa herkesin aynı istikamette bakışı gerekir. Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Bir tarafta ciğerimiz yanıyor. Bakan arkadaşlarımı bölgeye anında göndermiş durumdayım. Bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle burada dünya sayılı itfaiye örgütlerinden bir tanesine biz sahibiz. Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış falan da... THK'nin elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar duymaz uydurur, uyduruyorlar.

"UÇAK SAYISI 6-7'Yİ BULACAK"

45 helikopterle çalışıyoruz. Uçak sayımız 5-6'ya çıkmış durumda. Rusya'dan Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da bir uçağını gönderecek. Bunlarla beraber 6-7'yi uçak sayısı bulacak. En verimli olan bu uçaklar. Çok seri bir süreç içinde yangın söndürmeye ulaşabilen uçaklarla bir etkinlik arzu ediyorlar.

İHA'larla bölgelerin durumunu inceliyoruz. Bunlarla beraber 1080 arazöz yangın bölgesinde çalışmada. Bunlar bunları bilerek konuşmuyor ki... Sanki hiçbir şey yok, biz sadece seyrediyoruz. 2270 ilk müdahale aracı aktif çalışıyor. 660 dozer ve iş makinesi, 1 yangın tankı devrede. 10 bin 550 itfaiye işçisi aktif olarak görevde. 4 bin 110 teknik eleman bölgede çalışıyorlar. 1140 noktada ise yangınlarla mücadele devam ediyor.

"HİÇBİR VATANDAŞTIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

28-30 Temmuz bu yangının süreci... 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette, 57 kontrol altına alındı, 14 yangında çalışmalar devam ediyor. Öğlen itibariyle olumlu istikamete dönüyoruz. Bakanlarımız ve Binali Yıldırım Bey de Muğla'da... Süleyman Soylu bey de bugün bölgeye geçti. Şunu da çok açık net söylüyorum: Sel bölgesinde nasıl adımlarımızı attıysak burada da evi yananlar, hayvanları telef olanlarla ilgili de hasar çalışmaları yapılmak suretiyle hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çevre Bakanlığımız çalışmalarını yapıp TOKİ'yle beraber evi yananların evlerinin süratle yeni inşa edilmesiyle sahiplerine teslim edilecektir.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Tabi biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık fakat çok değişik sesler yine çıktı. Dünyanın değişik yerlerinde bunlar hep böyle oldu. Şu anda bizde de ilk Kabine Toplantımızda bunları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan ülkeler varken biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek Biontech...

Hastane noktasında sıkıntımız yok, çok çok aktif konumda bir ülkeyiz. İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.

2014 yılından beri ABD'nin Dedeağaç'taki planlı programıdır. Burada anormal bir gelişme söz konusu değil. Bu kendisinin planlı attığı adımı bizler de yakından takip ediyorum. Yunanistan-ABD ilişkilerini zaten biliyorsunuz. Tedbirse tedbir, bunlar bizim için her zaman alınan adımlardır.

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