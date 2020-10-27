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AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.

Bu karikatürün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Macron, Wilders ve ABDye çok sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron, Wilders ve ABD'ye çok sert tepki
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