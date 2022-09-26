Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Haberin Devamı

Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite öğrencileriyle ilgili açıklamaları şöyle:

Kredi ve burs konusunda da Türkiye, dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülkesidir. Kredi ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılabilmesine ilişkin düzenleme Ekim ayında Meclis gündemine de gelecektir.

Öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz yüksek öğrenim yurdunda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Böylece beslenme yardımını iki buçuk katlık bir artışla aylık bin 800 liraya yükseltiyoruz.

YURT KAPASİTESİ 850 BİN

Yurt kapasitemizi 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencimizin barınma sorunu yüzünden eğitiminden mahrum kalmamasını sağlamanın gayreti içindeyiz. 14 Eylül'de 105 yurt binamızın daha açılışını yaptık.