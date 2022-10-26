Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye Yüzyılı#Twitter
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 20:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından “Türkiye Yüzyılı” mesajıyla, Türk savunma sanayiinin mihenk taşlarından Şakir Zümre’nin hikayesinin anlatıldığı filmi paylaştı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.23’te yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak“ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca “Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler” temasıyla başlatılan “Türkiye Yüzyılı” serisinin ilk filmi, savunma sanayiinin mihenk taşlarından Şakir Zümre hakkında hazırlandı.

ŞAKİR ZÜMRE DETAYI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, filme ilişkin paylaşımında, “Türk savunma sanayiinin mihenk taşlarından biri olan Şakir Zümre’nin 100 yıl önce kurduğu hayaller, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle bir bir hayata geçiyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, nice büyük projelere, nice büyük zaferlere” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bir kız çocuğunun "Yüzyıllık Hayaller" sergisindeki bir fotoğrafta Atatürk’ün yanında duran kişinin kim olduğunu dedesine sormasıyla başlayan filmde, Türk savunma sanayinin önemli isimlerinden Şakir Zümre’nin hikayesi dede tarafından torununa anlatılıyor. Atatürk'ün bundan 100 yıl önce Şakir Zümre’den Türkiye’nin yerli ve milli silah sanayisinin kurulmasına öncelik etmesini istediği belirtilen filmde, Şakir Zümre’nin Atatürk’ün teşvikiyle Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikasını kurduğu ve burada uçak bombaları, deniz altı bombaları gibi pek çok önemli savunma sanayii üretimine imza attığına işaret ediliyor.

Filmde, Atatürk'ün vefatından sonra İkinci Dünya Savaşı döneminde fabrikanın çeşitli bahanelerle kapatılmaya zorlandığı ve Şakir Zümre’nin fabrikasını soba fabrikasına çevirmek zorunda kaldığına değiniliyor. Filmin ikinci kısmında ise Türkiye’nin bu hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üretilen milli savunma sistemleriyle gerçek olduğuna dikkat çekiliyor.

Filmde, “Hep birlikte yüz yıllık hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer veriliyor.

CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

AK Parti, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu cuma günü kamuoyuyla paylaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye Yüzyılı#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit