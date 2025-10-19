Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tufan Erhürman’a tebrik

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 20:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

