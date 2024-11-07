Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik telefonu

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 6, 2024
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile…
SON DAKİKA: Donald Trump başkanlığını ilan etti: Savaşı bitireceğim
ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, 279 delege kazanan Cumhuriyetçi aday Trump yarışı önde götürürken, rakibi Harris ise 223 delegeye sahip. 47. başkanlığını ilan eden Donald Trump, yaptığı ilk konuşmasında, 'Tarihin en büyük siyasi başarısına imza attık. ABD'nin altın çağı olacak' dedi. 'Senato'nun kontrolünü tekrar ele geçirdik' diyen Trump, ABD sınırları kapatacağını ve sadece yasal yollarla insanların ülkeye gireceğini belirtti. Öte yandan Donald Trump, "Güçlü bir ordumuz olsun ama kullanmayalım istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Ben savaş başlatmayacağım, savaşı bitireceğim." ifadelerini kullandı.