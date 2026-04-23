Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu’na katıldı.

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı yok. Terörsüz Türkiye süreci aynı hızla gayet olumlu bir şekilde devam ediyor, tıkanma yok." yanıtını verdi.

Öte yandan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ayak üstü sohbet etti.

"MUHALEFETLE NİYE GÖRÜŞMEYELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz sorusuna ise "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi.

ERDOĞAN, MHP LİDERİ BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’de bir araya geldi. Erdoğan ve Bahçeli, resepsiyonda sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİ İLE SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu’nda DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. Heyettekilerle selamlaşan Erdoğan, DEM Parti heyetinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ, DEM PARTİ HEYETİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu'nda DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. Bahçeli ve DEM Parti heyeti bir süre sohbet etti.