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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi açıklaması

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tarım Kredi Kooperatifi#Market

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market gerçekten çeşitli ürünler kalite fiyatlar noktasında gayet uygun, gerçekten vatandaşımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde 1000 kadar bu tür market yapılması talimatını verdik.' açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

Tarım Kredi Kooperatifince Kısıklı'da açılan satış mağazasına uğrayıp alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve Kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti. Ürünleri inceleyip market arabasına koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, mağazadaki vatandaşlarla sohbet etti. Burada yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, ödemesini nakit yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

'BU TÜR MARKETLERİN YAPILMASI TALİMATINI VERDİK'

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var.

Tabii süratle 500 metre kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat buradan yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum" dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tarım Kredi Kooperatifi#Market