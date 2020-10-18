Son Güncelleme:
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şırnak’ta önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:
Belediye Başkanımız Mehmet Yarka kardeşime Allah'tan şifalar diliyorum.
Şırnak'a özel şükranlarımı iletmek istiyorum. 11 Mart'ta buraya geldiğimde verdiğiniz sözü tuttunuz, Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'ye emanet ettiniz. Şırnak, Rize'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle