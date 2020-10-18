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Haber Giriş: 18.10.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şırnak’ta önemli açıklamalar

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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şırnak’ta önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:
Belediye Başkanımız Mehmet Yarka kardeşime Allah'tan şifalar diliyorum.
Şırnak'a özel şükranlarımı iletmek istiyorum. 11 Mart'ta buraya geldiğimde verdiğiniz sözü tuttunuz, Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'ye emanet ettiniz. Şırnak, Rize'nin ardından ikinci sırada yer aldı. 

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