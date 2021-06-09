Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke öğretmen mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı.
Erdoğan, paylaşımında "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım." ifadelerini kullandı.
Tayini Batman Kozluk’a çıktığında “bayrağımızın olduğu her yer bizim” demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu.#AybükeYalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2021
Mekânın cennet olsun kızım... pic.twitter.com/6reBlqEWN9
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