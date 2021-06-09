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AA
Haber Giriş: 09.06.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke öğretmen mesajı

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke öğretmen mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı.

Erdoğan, paylaşımında "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit Aybüke öğretmen mesajı

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