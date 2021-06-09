Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke öğretmen mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı.

Erdoğan, paylaşımında "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım." ifadelerini kullandı.

Tayini Batman Kozluk’a çıktığında “bayrağımızın olduğu her yer bizim” demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu.#AybükeYalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek.



Mekânın cennet olsun kızım... pic.twitter.com/6reBlqEWN9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2021

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