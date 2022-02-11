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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Bu süreci çok çok rahat atlattım

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cuma Namazı#Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs sürecini çok rahat atlattığını söyledi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın hastalığı henüz atlatamadığını ifade etti. Erdoğan, pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyareti olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin elektrik ve doğal gaz fiyatlarını eleştirmesine ilişkin "Televizyonlara baktığınız zaman batıda şu an elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde... Biz şu anda vatandaşlarımızı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu süreci çok çok rahat atlattım, aşının katkısı elbette oldu. 2 doz Sinovac, 3 doz da Biontech oldum. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içinde aslında biz negatife döndük. Pazartesi nasip olursa Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir seyahatim olacak.. Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm. İstanbul'da Ankara'yla sürekli irtibatı sürdürdük.

Cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Duralı kavşağının ve tünellerinin açılışına buradan katıldım. Muhteşem eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman hocamız bambaşka bir isimdi. Mekanı cennet olsun inşallah. İlk defa Zonguldakımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. 

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"EŞİM HENÜZ ATLATAMADI"

Eşimin rahatsızlığı benden bir gün sonra başladı ama henüz atlatamadı. Şu anda da tüm tedbirleri devam ediyor. Fakat rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum atlatır. Çünkü seyahate birlikte gitmek gerekiyor O beni yalnız bırakmaz.;

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Bu süreci çok çok rahat atlattım
"DÜNYADAN KOPUK BİR SİYASET VE LİDERLİK OLMAZ"

Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk, Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, onlar bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz. 

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ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Muhalefetin özellikle elektrik ve doğal gaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Televizyonlara baktığınız zaman batıda şu an elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde... Biz şu anda vatandaşlarımızı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

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Her şeyden önce dün akşam özel kalemden bizi arayan, bize mesajlarını gönderen 400'e yakın mesaj vardı. Onları şöyle bir gözden geçirdim büyük ihtimal hepsine döneceğim. Dünya liderleri de aynı şekilde. Bu tabi aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun göstergesi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Bu süreci çok çok rahat atlattım

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