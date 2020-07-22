Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pınar Gültekin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında ‘Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Pınar Gültekin’e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum’ ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI: TAVİZSİZ VE TOPYEKÛN MÜCADELE HEPİMİZİN BORCUDUR



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ‘Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekûn mücadele yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur’ dedi.