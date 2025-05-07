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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile kritik görüşme

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şahbaz Şerif#GÖRÜŞME
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Pakistan Başbakanı Şerif ile kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 19:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi. Erdoğan Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şahbaz Şerif#GÖRÜŞME

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