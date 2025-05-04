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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#CHP Genel Başkanı Özgur Özel#İstanbul
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Özgür Özele geçmiş olsun telefonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 13:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir." bilgisini paylaştı.

Saldırıya dair tahkikatın derhal başlatıldığını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirten Altun, "Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#CHP Genel Başkanı Özgur Özel#İstanbul

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