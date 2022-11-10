Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan’ın en büyük devlet nişanı takdim edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant Kongre Merkezi’nde Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni’ne katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Fıkıh ilminin efendisi Buhari'nin her şeyi İmam Buhari adına özellikle bu kıymeti nişanın tarafıma tevcihinden gerçekten çok çok büyük bir şeref duyuyorum.



'KARDEŞLİĞİN GÜÇLÜ BİR SEMBOLÜ OLARAK KABUL DİYORUM'



Fıkıhta ve hadis ilminde zirve bir isim. Karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul diyorum.

Şimdi İmam Buhari adına bir üniversitenin burada kuruluyor olması İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Bugün zaten bir heyet Türkiye'den oğlum da dahil olmak üzere İbni Haldun Üniversitesi'nden arkadaşlar Taşkent'e gelmişler, orada çalışmalar yapmışlardır.

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İlişkilerimizi daha da ileri mertebelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır.

Büyük bir onurla taşıyacağım nişanı almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum. Tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Öğrencilik yıllarımızda özellikle İmam Buhari'yi Sahihi Buhari isimli hadis eseri ile tanıdık.

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Bir numaralı hadis eseri Buhari'nin eseriydi. Bizim için en önemli kaynak eserdi. Herhangi bir hadis arayacaksak önce Buhari'nin eserine bakardık.

Kardeşim burada böyle bir üniversiteyi kurduğu zaman burası çok ciddi bir ilmi merkez ve çekim alanı olacaktır.

Çok önemli bir adım attı, tebrike diyorum, takdir ediyorum, sağolsun.



Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Bu yüksek nişan sizin İslam Aydınlatması'nı tanıma, ümmetimizin birlik ve beraberliğini sağlama, dini hoşgörüyü tanıtma yolunda yaptığınız eşsiz çalışmalarınızın takdiridir.

Biz de Özbekistan'da İmam Buhari atamızın mirasını derinlemesine incelemek üzere uluslararası araştırma merkezini kurduk.



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Özbekistan halkı sizin kardeş halklarımız arasındaki dostça ilişkilerimizi yükseltme konusundaki kişisel katkılarınızı çok iyi biliyor ve yüksek takdir ediyor.

Hepimiz sizi dünya çapında itiraf edilen büyük siyaset adamı, bilge ve kararlı olarak hürmet ediyoruz.



