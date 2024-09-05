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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP açıklaması: Güvenimiz tam

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#OVP#Enflasyon
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan OVP açıklaması: Güvenimiz tam
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 23:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bugün açıkladığı yeni Orta Vadeli Program'la ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

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Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.


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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#OVP#Enflasyon

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