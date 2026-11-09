Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki sahada yeni petrol keşfettik

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



İzmir'deki fabrikada meydana gelen patlamada 16 kardeşimiz vefat etti. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Olayın hemen akabinde talimatım üzerine bakanlarımız İzmir'e intikal etti. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkarılacaktır.

Sizlerin de yakından takip ettiği üzere küresel ekonomi ve siyaset, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en sarsıntılı günlerini yaşıyor.

Türkiye, tecrübeli, çalışkan ve dirayetli kadroların riyaseti altında Allah'a hamdolsun bu zorlu süreci başarıyla yöneten ülkelerin en başında geliyor. Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz.



En son geçen hafta açıklanan ihracat ve turizm rakamları, bölgesel gerilimlerin tam ortasında Türkiye'nin parlayan yıldızını tekrar teyit etmiştir. Tüm karamsar senaryolara, tüm karalama kampanyalarına rağmen ihracattaki yükseliş grafiğimiz hamdolsun hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayında ihracatımızı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artırarak 25,9 milyar dolara çıkardık. Bu rakamla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üçüncü aylık ihracatını ve en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdik.



Biliyorsunuz, 2026 başında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 410 milyar dolar olarak belirlemiştik. Gelen ihracat verileri, bu hedefin aşıldığına işaret ediyor. Toplam 413 milyar dolarla yeni bir zirveye ulaşacağımız anlaşılıyor.



Bir diğer başarıyı da teknolojide yakaladık. Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 8,8 artışla 118,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatında da önemli bir başarıya imza attık. Ekimde bu alandaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı. 12 aylık bazda yüzde 37 artışla 11 milyar 357 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığımız ise ekim ayında yüzde 11,4 azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 3,4 arttı.

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Benzer bir başarıyı da turizmde görüyoruz. Ocak-Eylül 2026 döneminde ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık. Bu rakamla hem çeyreklik hem de 9 aylık dönemler itibarıyla turizm gelirlerini en yüksek seviyeye çıkardık. Aynı dönemde ziyaretçilerin ülkemizdeki ortalama kalış süresi 10,34 gece olarak gerçekleşirken, kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 120 dolara yaklaştı. Turizm rakamlarımızın da ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.



"KONAKLAMA VERGİSİNİ 1 YIL DAHA UZATIYORUZ"



Bir diğer güzel haberimiz, son ayında başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını 1 yıl daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028 yılına kadar uzatma kararı aldık. Burada şunun da altını çizerek ifade etmek istiyorum: Hem ihracatta hem de turizmde sağladığımız bu artışlar, kendi kendine oluşmuş veya dünyadaki trendlerden etkilenmiş artışlar değil. Hepsinden önemlisi, bu artışlar durmadan, dinlenmeden ülkesi için koşturan hükümetimizin vizyonunun en somut meyvesidir. Elini vicdanına koyan bir kardeşim şu gerçeği görüyor ve takdir ediyor. Türkiye değiştikçe, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı yükseldikçe başta turizm ve ihracat olmak üzere birçok alanda olumlu haberler alıyoruz. Tabii bunlar, her zaman söylediğim gibi, sadece bir başlangıç. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha iyi seviyelere geleceğiz.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ



İstanbul'un, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini nasıl dünyanın ilgisine güvenle sunabiliyorsak Hakkari'nin, Şırnak'ın, Van'ın, Bitlis'in, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Ağrı'nın da tüm güzelliklerini dünyanın beğenisine sunabileceğiz. Huzurun, emniyetin ve kardeşliğin Türkiye'nin batısı kadar doğusunda da pekiştiği bir ortamda kazanan 86 milyon olacak. Süreç başarıya erdiğinde ortaya çıkacak ekonomik faydadan sadece on yıllardır terör tehdidiyle yüzleşen bölgeler değil, 81 vilayetimizin tamamı istifade edecek. Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz inşallah yeniden şaha kalkacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız. Turizmde, ticarette, yatırımlarda ve diğer alanlarda asıl atılım seferberliğini Terörsüz Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz. Şu hususun tüm vatandaşlarımız tarafından bilinmesini isterim: Bir asayiş meselesinin çok ötesinde, büyük ve güçlü Türkiye'nin lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız.



Pek çok kez ifade ettiğim gibi sonunda huzurun, refahın, kardeşliğin ve kalkınmanın olduğu bu yoldan geri dönüş yoktur. Bunun için süreci ortak akılla, sağduyuyla ve mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla sürdürmenin gayreti içindeyiz. Son olarak, yıllarca ikinci Kandil olarak adlandırılan Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin tesisi yolunda kıymetli bir adım atıldı. Önceki hafta 4 bini aşkın örgüt mensubunun Irak güvenlik kuvvetlerine entegrasyonu başladı. Mağaraların boşaltılmasına yönelik olumlu gelişmeler yaşanıyor.



Bölgemizde yoğunlaşan çatışmaların menfi tesirini gördüğümüz bir diğer alan enerji güvenliği ve tedarikidir. Son yıllarda enerji alanında, malumunuz, hamle üstüne hamle yaptık. Kaynak, ülke, güzergah ve fon çeşitlendirme stratejimiz ve etkin enerji diplomasimizle bu krizlerin ülkemize etkisini asgariye indirmiş durumdayız. Bununla birlikte biz, son 23 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyen, bundan sonra da büyüme ivmesini devam ettirecek olan bir ülkeyiz. İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirlerimizi 70 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Nüfusumuzun 2030'da 88 milyonu aşması, 2050 yılında da 94 milyonu bulması, daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağımız anlamına geliyor. Refah artışına paralel olarak enerji talebimiz yıldan yıla yükselmektedir. Enerji sepetimizi çeşitlendirerek ve sondaj faaliyetlerimizi artırarak enerji ihtiyacımızı en istikrarlı ve en uygun maliyetle karşılamaya özel önem veriyoruz. Bu süreçte üzerinde hassasiyetle durduğumuz husus, yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarımızı harekete geçirmektir. Aramadan bulunmaz kararıyla gerek yurt içinde gerek denizlerimizde gerekse yurt dışında pek çok adım attık. Engeller karşısında vazgeçmedik. Çok önemli keşifleri ülkemizin kazanç hanesine yazdırdık.

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"ŞIRNAK, GABAR ADETA PETROLÜN BAŞKENTİ HALİNE GELDİ"

Bugün ürettiğimiz doğal gaz ile 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 17 Ekim'de görev yerine uğurladığımız Osman Gazi yüzer platformuyla buradaki üretimi iki katına, hane sayısını ise 8 milyona çıkaracağız. Diğer taraftan Şırnak, Gabar adeta petrolün başkenti haline geldi. Bir dönem terörün ve korkunun kol gezdiği bölgede Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Bugün 184 kuyudan 84 bin varile ulaştık. Bölgede iki yeni sahada daha petrol keşfettik. Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz sahalarda ekim ayı itibarıyla üretim başladı.

Bu iki yeni sahada ilk değerlendirmelerimize göre 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunuyor. Gabar'daki saha geliştirme faaliyetleri ve yeni kuyuların devreye alınmasıyla bölgenin günlük petrol üretimi yüzde 30 artırılacak. 2027 yılının ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varil barajını aşacak. Günlük 120 bin varil üretimin bugünkü karşılığı, ekonomimize senede 4,4 milyar dolarlık bir katkı demektir. Bu haberimizin de ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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"KARABAĞ'DA İHYA SEFERBERLİĞİ YAŞANIYOR"

30 Ekim'de Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Zirvesi'ni Külliyemizde gerçekleştirdik. Zirvede aldığımız kararların Türk dünyasının birliğine katkı sağlamasını can-ı gönülden temenni ediyorum. Türk dünyasından kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

31 Ekim'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'yi İstanbul'da misafir ettik.



Dün ise Azerbaycan'daydık. Şuşa'da duygu verici bir tabloya şahit olduk. Aliyev kardeşimin liderliği altında Karabağ'da ihya seferberliği yaşanıyor. Hemen her yerde yollar, binalar, alt geçitler, ibadethaneler ve konutlar hızla yükseliyor. Karabağ'ın dört bir yanında barışın ve huzurun rüzgarı esiyor. Biz de iki devlet, tek millet düsturuyla Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması için şehit olan kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.



FON SORUŞTURMASI

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17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini, açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz.

Bakanlarımız ve kurumlarımız gerekli açıklamaları düzenli bir şekilde yapıyorlar. Biz de meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah en küçük bir taviz ve tavsamamız olmayacak.

Fon sorunu ilk ortaya çıktığında, "Biz başkalarına benzemeyiz" demiştim. Bizim başkalarına benzemediğimizin eminim artık çok net görüldüğünü düşünüyorum.

Milletimizin hak ve hukukunu koruma konusundaki dirayetli duruşumuzun ve kararlı tutumumuzun herkes tarafından anlaşıldığına inanıyorum. Vatandaşlarımızdan bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum.