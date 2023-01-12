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Son dakika: AR-GE ve Yenilik Atılımı toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef sıfır emisyona ulaşmak

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AR-GE Ve Yenilik Atılımı#Ekonomi
Son dakika: AR-GE ve Yenilik Atılımı toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef sıfır emisyona ulaşmak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 14:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu bilim rehberliğinde hayata geçireceğiz. Hedefimiz Paris İklim Anlaşmasıyla imza attığımız net sıfır emisyona ulaşmak." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bundan 20 yıl 10 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakta kalmadık, çoğu alanda önüne geçtik. Artık dışarıya gıpta ile bakan bir ülke değil, çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir ülke var. 2023, bu doğrultudaki emek verdiğimiz projelerden sonuçlarını görebileceğimiz bir yıl olacak.

HEDEF SIFIR EMİSYON

Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu bilim rehberliğinde hayata geçireceğiz. BM İklim Değişikliği toplantısında, bilim ve aciliyet başlığı taşıması bu bakımdan önemlidir. Hedefimiz Paris İklim Anlaşmasıyla imza attığımız net sıfır emisyona ulaşmak.

Enerjiden tarıma, her alanda yürütülen bu çalışmaları kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK başta olmak üzere, bu konuda ciddi birikimi olan kurumlarımızı etkin bir şekilde değerlendireceğiz. Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon programını, bu çerçevede yürütülecek, araştırma, geliştirme ve yenilik adımlarını bizzat takip edeceğiz. Bilim ve teknolojinin ekonomimize sağladığı yüksek katma değeri ancak bu şekilde temin edebiliriz. 

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TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hem tasarımında hem de inşasında en büyük katkıyı sizlerden bekliyoruz. Bilim diyoruz, zaten doğrudan size işaret ediyor. Dijital, üretim, verimlilik, iletişim, kalkınma diyoruz. Hepsinin temelinde bilim ve teknoloji var. Hiçbir alanı ihmal etmeden, siyasetten ekonomiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz. Vizyonumuzu bu kadar geniş tutmamızın sebebi, yeni kayıplara tahammülümüzün olmamasıdır. Milletimizin asırlardır özlemle beklediği gün bugündür.

Kuralları koyanların, standartları belirleyenlerin velhasıl küresel yönetim ve sistemi kontrol edenlerin kendileri dışındaki uyguladıkları çifte standartlar hiç kimsenin moralini bozmasın. Bugün bilimin, teknolojinin önemli merkezlerinden biri haline geldik. İşte o zaman biz böyle davranmayacağız. Elimizdeki tüm imkân ve kaynakları tüm insanlığın hizmetine sunacak bir anlayışla hareket edeceğiz. 

Türkiye çok daha büyük, çok daha geniş bir gönül coğrafyasının insan kalplerinde kök salmış adıdır. Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı'nda önümüzdeki dönemde gücümüze güç katacak bir hamle olduğuna inanıyorum. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AR-GE Ve Yenilik Atılımı#Ekonomi

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