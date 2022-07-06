Son dakika: Eski belediye başkanlarıyla buluşma... Erdoğan: PKK, YPG ve FETÖ NATO kayıtlarına terör örgütü olarak girdi

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Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar paylaştı. Ekonomi, İsveç-Finlandiya mutabakatı, 2023 seçimleri gibi önemli konulara değinen Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Sizlerle burada bir arada gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sizler belediye başkanlığı dönemindeki eserlerle adlarını tarihe yazdırmış kadrosunuz. İnşallah birlikteliğimizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Şu anda karşımızdaki muhteşem tablo kolayca oluşmadı. Kardeşlerimin kimileriyle çeyrek asrı geçen en yenisiyle 10 15 yılı geride bırakan mücadelemiz var. Ülkemize kazandırdığımız nice yatırımın mutluluğunu yaşadık.

Nice badireleri aştık. Nice saldırılara birlikte göğüs gerdik. Sıfatlar makamlar gelir geçer, gurur verici yaşanmış hakikatler bizimle kalır. Dünyada pek az lidere böylesine köklü kaliteli kadroyla yol yürümek nasip olmuştur. Şahsıma sizler gibi çalışma arkadaşları nasip ettiği için Rabbime hamdediyorum.

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İSTANBUL VE ANKARA VURGUSU

Önce şehirlerimizi geliştirdik ardından 81 vilayeti ile tüm ülkede tarihi dönüşümü yaşattık. AK Parti'yi kuranda iktidara getiren de girdiği her mücadelede yanında duran milletimizdir. Yerel kalkınma başlıyor sloganıyla girdiğimiz seçimden 1750 belediye başkanlığını kazanmıştır. En son 2019 seçimlerinde gücümüzü bir kez daha gösterdik. İstanbul, Ankara başkanlık nezdinde kaybedilmesinden üzüntü duyuyorum. Meclislerini biz kazandık. Meclisle beraber güçlüyseniz o belediyede gücünüz farklı olur. Bu şehirlerdeki seçimleri rakiplerimiz birleştiğimiz için kaybedildiği gerçektir.

DODURGA SEÇİMLERİ

Buna rağmen kayıplarımızı ilk fırsatta telafi etmekte kararlıyız. Milletimiz bunları görüyor. Dodurga seçimleri anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizde yerini aldı. Muhalefet partileri 146 oyda kalırken Dodurga yüzde 87'lik oranla kazanılmıştır.

Sınırlı seçim sonucu ölçü değildir. Fikir verecek tablo olduğu açıktır. Bu seçimde farklı sonuç çıksa ortalığı birbirine katacak olanların başını nasıl kuma gömdüğünü görüyorsunuz.

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Ülkemizde siyasi değerlendirmeler konusunda akıl ve vicdan bir kenara bırakılmıştır. Ülkenin kazanımlarından bize fayda getireceğinden üzüntü duyan bir güruh peydah oldu. Bu güruhu manda ve himaye taraftarlığı diye ifade edilenlerden tanıyoruz. Ülkeyi bu emperyalist uşaklarına bırakmayacağız.

Ülkemizin belediyelerle başlatırsak son 30 yılına damga vuran hareket olarak bu seçimin anlamını biz biliriz. Darbeciler tetikçilerle boğuşarak geldiğimiz yer, mühimdir. Belediyeden hükümete kadar sorumluluk üstlendiğimiz her yerde gece gündüz çalıştık.

"KİMSEYİ İŞSİZ AÇ AÇIKTA BIRAKMADIK"

Kendi vizyonunu belirleyen bir Türkiye var. Eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye kadar sahip olduğu güçlü alt yapıyla güçlü bir Türkiye var. Ülkemiz dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında yer almaya her zamankinden yakındır. Sıkıntılarımız mevcuttur. Özellikle ekonomide ortaya çıkan hayat pahalılığını iyi biliyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar gelir seviyelerini artırarak sıkıntıları hafifletmeye çalışıyoruz.

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Dünyanın resesyon eşiğinde bulunması ülkemizin büyütme esasına dayalı programı ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Kimseyi işsiz aç açıkta bırakmadık.

Şubat martta enflasyonu kontrol altına alarak yolumuza devam edeceğiz. Ekonomi tek belirleyici değildir.

Ülkemizi nereye ulaştırmak istediğimizi anlatacağız. Türkiye'yi hak ettiği konuma ancak biz getirdik biz getirebiliriz. Karşımızdaki güruhun insanların geleceğine nasıl zarar vereceğini biz anlatacağız.

"PKK/YPG, FETÖ NATO KAYITLARINA TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GİRMİŞTİR"

En son NATO zirvesini izlediniz. NATO zirvesinde kimlerle neyi nasıl konuştuğumuzu takip ettiniz. Eğitilip donatılan PKK'lı YPG'li FETO teröristlerin sınırlarımızda beklediğini, saldırmak için hazırlık yaptığı çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Yavru muhalefet size sesleniyorum.

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NATO'nun kayıtlarına PKK YPG girmiştir hepsinden öte FETO terör örgütü olarak girmiştir. AB kayıtlarında olan PKK artık YPG FETÖ NATO kayıtlarına girmiştir.

Biz gerek NATO genel sekreterine bizim kırmızı çizgimizdir dedik. Bu kayıtlara girecek girmediği takdirde biz imza atmayız dedik. Kabul etmek zorunda kaldılar. Öyle Türkiye'de ileri geri konuşmanın anlamı yoktur.

NATO'nun şu anda kayıtlarını açarsanız bunları görürsünüz. Gizli bir şey kalmadı. NATO zirvesinde 3 dakikada Türkiye’deki teröristlerin İsveç Finlandiya Almanya'da nasıl cirit attığını ekranda gösterdik.

2023 MESAJI

2023 seçimleri bir anlama hassasiyete sahiptir. Bu seçim kırgınlıkla hareket edilecek bir seçim değildir. Artık kaybedecek çok şeyimiz var. Eskiden tek bedel sahip olmadığımız özgürlüktü. Şimdi ise yanlış bir tercih durumunda yerimizi ve bu fırsatı tehlikeye atmış olacağız. Bizim hakikati dile getirdiğimiz her yerde muhalefetin yalanlarıyla insanları zehirlemeye çalışacağını unutmamalıyız.