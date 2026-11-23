Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplantıda, Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeleri ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Global ekonominin kabuk değiştirdiği mevcut ortamda Türk sanayisini güçlendirmeye yönelik projelerimizi değerlendirdik. Hükümet olarak Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'nin sanayisini büyütmek, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Üretim kapasitemizin korunulması birinci önceliğimiz olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Kalkınma Planı esas alınarak güncellenen Orta Vadeli Program'ın kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

Haberin Devamı

"2027 bütçemizi; çiftçisi, işçisi, esnafı, sanayicisi, çalışanı ve emeklisiyle halkımızın tamamının ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladık. Ekonomide dayanıklılığın korunması ve güçlendirilmesini hedefleyen 2027 bütçemizin görüşmeleri Gazi Meclisimizde devam ediyor. Milletimiz de olan biteni yakından takip ediyor. Sadece Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yansıyan görüntülere bakmak bile hükümetimiz ile muhalefet partileri arasındaki derin vizyon farkını çok net biçimde ortaya koymaktadır. Üzülerek görüyoruz ki bazı muhalefet aktörleri şov ve nümayiş peşinde koşmak dışında sadra şifa olabilecek hiçbir şey yapmıyor, politika üretemiyor. Plan, proje, fikir üretemeyen bu muhalefetin notunu milletimizin bütçe görüşmelerine bakarak vereceğine inanıyorum."





"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA HAK ETTİĞİ SEVİYELERE GETİRDİK"



Türkiye ekonomisinin son yıllarda elde ettiği kazanımların altında istikrar ve güven unsurlarının yattığına dikkati çeken Erdoğan, "24 yılını tamamlayan hükümetlerimiz döneminde Türkiye, önüne çıkarılan pek çok engeli yine istikrar ve güven ortamı sayesinde aşmıştır. Milletimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak yönünde harcadığımız çabalar Türkiye'yi bugünlere, bu seviyelere taşımıştır. İster dezenformasyon yayarak olsun, ister millete karamsarlık aşılayarak olsun, ister sokakları hareketlendirerek olsun, güven ve istikrarı aşındırmaya yönelik her türlü girişimin hedefi öncelikle ekonomimizdir, refahımızdır, büyümemizdir. Bu tarz eylemlerin tek gayesi milletimizin sofrasındaki ekmeği küçültmektir." dedi.

Haberin Devamı

Türkiye'nin, başta 1970'ler ve 1990'lar olmak üzere, yakın tarihinde güven ve istikrar eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ülkenin 70 sente muhtaç bırakıldığı o kötü günleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bu ülkenin IMF'nin kapısını çalmak zorunda kaldığı günleri aynı şekilde hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. 24 yıldır Türkiye'yi böyle bir duruma hamdolsun düşürmedik. Gezi kalkışmasından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne, ekonomimizi hedef alan saldırılardan kanlı terör eylemlerine, ülkemizin hasımlarının baskısından toplum ve siyaset mühendisliklerine kadar güven ve istikrar ortamımıza kasteden nice teşebbüsü püskürttük. Bununla kalmadık; hayata geçirdiğimiz proje ve eserlerle Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyelere getirdik. Savunmada, diplomaside, eğitimde, ulaştırmada, yatırım ve hizmetlerde ülkemizin yüzünü ağartan başarılara imza attık."

Haberin Devamı

"RABBİM SAVUNMA SANAYİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞDİRMESİN"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En son cuma günü savunma sanayisi alanında tarihi bir gün daha yaşadık. Bayraktar KIZILELMA'yı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vererek envanterine insansız savaş uçağı katan dünyada ilk ülke olmayı başardık. Öncesinde 'EJDERHA' adı verilen yönlendirilmiş enerji silahı, ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünde 51 dronu aynı anda etkisiz hale getirdi. Dikkat edin burada mermi yok, mühimmat yok, füze yok. Bunlar yerine ne var? İleri teknoloji var, iyi mühendislik var. Her türlü kara kampanyaya rağmen Türkiye'yi savunma sanayinde dünya devi yapmaya inanmış yürekler var. Tek tuşla, orduların baş belası haline gelen dronların elektronik devrelerini 1 kilometreden yakan görünmez dalgalar var.

Haberin Devamı

Bu iki önemli gelişme aynı zamanda Türkiye'nin potansiyeline, savunma şirketlerimizin kapasitesine, savunma sektöründe çalışan kardeşlerimizin gayretine duyduğumuz güvenin ne denli haklı olduğunu göstermiştir. Milletimize bu gururu yaşatan herkesi canıgönülden tebrik ediyorum. Rabbim savunma sanayimizin ayağına taş değdirmesin."





"ÇOK DAHA GELİŞMİŞİNİ, ÇOK DAHA GÜÇLÜSÜNÜ DE YAPACAĞIZ"



"Şunun da bilinmesini isterim ki bunlar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü de yapacağız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Daha güvenli bir gelecek istiyorsak, savunma sanayisinde daha fazlasını başarmak durumundayız. 'Balıklar ürküyor' diyerek füze denemelerimize karşı çıkanlara bakarsak bırakın yeni projelere imza atmayı, eskiyi bile mumla arar hale geliriz. Türkiye'nin en büyük şansı, bu vizyonsuzların muhalefette, bizlerin ise aziz milletimizin takdiriyle iktidarda olmamızdır. Bu değişim döneminde ülkemizin güvencelerinden biri Cumhur İttifakı'nın tam bir dayanışma halinde hareket etmesidir. Savunma sanayisinde durma lüksüne sahip değiliz. Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'dir. Allah'ın izniyle bu hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, en önemlisi de vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça, yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin önündeki engeller de tek tek ortadan kalkıyor. Ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Hiçbir vatandaşımın kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Hangi kökenden olursa olsun bu millet artık kaybetmek istemiyor. Biz de ittifak ve iktidar olarak işte bunu gerçekleştirmenin çabası içindeyiz. Omuzumuzdaki emanetin farkındayız. Bu sürecin başarısı için yüreğimizi, kalbimizi hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız. Silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü kolaylaşacak. Türk siyasetinde dönüm noktası olan '467' ruhunun korunmasına özel önem veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz. Ama böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine de izin vermeyiz. Hakurk'ta 14 mağara daha boşaltıldı. Böylece, Hakurk, Zap ve Metina bölgesindeki mağaraların hemen hepsi boşaltılmış oldu. Bir tek geri adım atmadan, sürekli ileri giderek Allah'ın izniyle bu meseleyi tamamen milletimizin gündeminden çıkartacağız." şeklinde konuştu.

FON SORUŞTURMALARI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız, ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz." dedi.