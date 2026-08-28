Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle;



Bu manevi iklimde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid-i Nebi haftasını canı gönülden tebrik ediyorum. Bu salonu dolduran tüm kardeşlerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde ve yurt dışında olan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Böylesine güzel programda rahmeti ile lütfuyla kalplerimizi birbirine ısındıran Allah'a şükürler olsun. Alemlere rahmet, insanlığı hidayet, güzel ahlakın en güzel timsali olarak gönderilen Peygamber Efendimize salad ve selam olsun. İslam'ın izzetini her şeyin üzerinde tutan, canlarını ortaya koyan, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı, devleti ve ümmeti için her türlü zorluğu göze alan şehitlerimizin, gazilerimizin aziz ruhları şad olsun. Kurtuluş vesilesi olarak yer yüzüne teşrif eden Resulallah Efendimizin veladetinin bir sene-i devriyesine erişmenin mutluluğunu yaşadık. Gerek dualarımızla gerek ibadetlerimizle o anlamlı geçeyi hissetmeye çalıştık. Veladet-i Nebi'nin 1501'inci yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Veladet-i Nebi, Yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin bu dünyadaki en güzel tecellisidir. Efendimizin bu aleme doğuşu, insanoğlunun kainattaki yerinin, insanın yaratılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olmuştur. Peygamber aşkı, sevgisi, müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda, İslam'la müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer tutmuştur. Ecdadımız asırlar boyunca din-i mübin-i İslam'ın sancaktarı olmuş, Efendimiz'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur. Gül, Muhammet teridir diyen Yunus Emre gibi bir şairin bu topraklardan çıkması tesadüf değildir. Bizim Resul-i Ekrem'e olan sadakatimiz yalnızca millî seciyemizde değil, dilimizde, edebiyatımızda, kültür ve sanatımızda da tezahür etmiştir.