Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insanlık suçu işliyor

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bugün Sayın Avn ile Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgalini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürüyoruz. Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin çatışma alanı olarak en fazla zarar gören bir ülke. Ortadoğu'da hedeflediğimiz barış, istikrar ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. Sayın Avn'ın girişimlerini takip ediyoruz. Ne tür katkılarda bulunabileceğimizi de değerlendirdik. Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin arttırması için desteklerini sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı sürdüreceğiz. Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun sürmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz.

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"LÜBNAN SİLAHLI KUVVETLERİNE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

İki ülke ilişkilerini güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan'ın güneyinde bulunan BM Geçici Görev Gücü'nün görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmedir. Mevcut gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin sağlanması ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine de desteğimiz sürecek.



İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıların başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4 bin 300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti, 2 binden fazla kardeşimiz yaralandı, 1 milyon kişi evlerini terk etti. Lübnan halkına başsağlığı diliyorum.

Türkiye ile ilk günden beri saldırılara tepki gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri takip ediyoruz. Güney Lübnan'ın yeniden inşası için ülkemiz olarak hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, basın açıklamasında şunları söyledi:

İki ülke arasında köklü ilişkiler var. İki ülkenin yararına, bölgenin istikrarına olacak işbirliği iradesi mevcut. Türkiye-Lübnan ilişkileri Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir.