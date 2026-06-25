Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:





Bugün, Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimlerini tamamlayan 13 bin 610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 530, Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 2 bin 432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezlerinden 10 bin 604 kardeşimiz, bugünden itibaren emniyetimizin saflarına katıldı. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis Akademimizin bir buçuk asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz, kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah görevlerini en güzel şekilde ifa edecekler.