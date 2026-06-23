Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, AB güvenliği için vazgeçilmez

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle, iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda iş birliğimizi geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimiz, bu irademizi bir kez daha teyit etti. Atacağımız müşterek adımları değerlendirdik.

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ



Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerjiye ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından, 15 milyar dolarlık yeni bir hedef belirledik. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Polonya, yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projelerle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz.



Potansiyel iş birliği alanlarından bir diğeri de ulaştırmadır. Polonya'nın da desteklediği stratejik ortaklık niteliğindeki Üç Deniz Girişimi, bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayisinde ikili iş birliğimiz, öne çıkan gündem maddelerinden biridir. Malumunuz, bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerekse diğer savunma projeleri kapsamında çok önemli ortaklıklar hayata geçirdik. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez bir yere sahip iki NATO müttefiki olarak, bu iş birliğimizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz.

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İkili münasebetlerimizin eğitim, kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir. Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere, Avrupa Birliği ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor, bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.

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NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında, ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliklerimizi oluşturuyor. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesiyle birlikte transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde, asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç gelmektedir. Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler arasında yer alan Polonya'dan, iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz.

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