Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli birliğimizi güçlendireceğiz

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Milli Mücadele destanının ilk sayfası 19 Mayıs 1919’da Anadolu gençliğiyle milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebiyle kaleme alınmıştır. Esaret bulutlarının semalarımızı kapladığı o zorlu günlerde milletimiz tek yürek olmuş, ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğratmıştır. 19 Mayıs’ta atılan ilk adım, zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Böylece Türk milleti, istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri, arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

"EN BÜYÜK AMACIMIZ BİZİM ÇEKTİĞİMİZ SIKINTILARI SİZİN ÇEKMEMENİZDİR"

Bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Sizler, işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz.

Haberin Devamı

Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.

Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Milli Mücadele’nin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum.

Haberin Devamı

Soru: Gençlerle buluşmak size nasıl hissettiriyor?

Cevap: Ömrünü gençlere adamış bir lider olarak burayı bir millet kütüphanesi olarak inşa etmeyi, özellikle gençlerle geleceğe yürüme noktasında gençliğe ne kadar önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz burada bir gençlik merkezimiz var. Aynı şekilde İstanbul Rami’de de yine bir gençlik merkezimiz var. Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum. Ve ne kadar genç kalırsak, inanıyorum ki gençliği inşa etmede, ülkesinin geleceğini de o denli sağlam tutar diye düşünüyorum. Bizler şu anda sizlerle bu buluşmamızda hem beni genç tutuyorsunuz hem ben de siz genç kardeşlerimle geleceğin inşasında ilerliyorum. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz ve atacağız.

Haberin Devamı

Soru: Milli Takım 24 sene aradan sonra Dünya Kupası'na gidiyor. Şansımız ne olur? Nereye kadar ilerleyebiliriz? Dünya Kupası'nı kim kazanır?

Bakan Bak: Gruptan lider çıkmak istiyoruz. Önemli oyuncularımız var. Tüm sporcularımız iyi durumda. Gruptan birinci çıkmasını arzu ediyoruz. Takımımız çeyrek finale kadar gelebilir. Her şey olabilir. Bu çocuklar çok şeyi başarabilir. İyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. İspanya, Fransa var. Ama biz sürpriz yapabiliriz, kazanabiliriz.

Soru: Son zamanlarda maalesef gençleri hedef alan ya da gençler tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Sizler bizleri korumak ve bizlerin geleceğini en iyi şekilde inşa etmek için çalışıyorsunuz. Burada ailelere ve devlete düşen görevlerden bahsediyorsunuz. Peki bizlere düşen görevler nelerdir? Bizler kendimizi çağın negatif unsurlarından korumak için neler yapmalıyız?

Haberin Devamı

Cevap: Siz zaten şu anda soruyu da sordunuz, cevabını da verdiniz. Çünkü bu şiddet ve bunun yanında özellikle de meşru olmayan bütün yollara tevessül etmek, bizim gençliğimizin yaşamı içerisinde asla yer almamalıdır.

Gençliğimiz alkol, uyuşturucu ve bütün bunlardan tamamen uzak, her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı. Ve bu gençliğimiz inşallah kötü alışkanlıkları yerle yeksan etmeli. Artık Türk gençliği bütün bu pisliklerden, bu olumsuzluklardan uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı.

Soru: Gençlerle çalışmak nasıl bir duygu?

Cevap: Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek bizler için ayrı bir zevk. Gençlerle hedefe yaklaştıkça da çok büyük bir onur duyuyoruz. Şu çatı altında gençlerle bir arada olmak hiçbir şeye değişilmez. Burada 205 gencimiz var. Bu gençlerimizin hepsi üniversiteli. Bu gençlik, Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek bir gençlik. Biz Türkiye’nin yarınlarını inşa ederiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın.



Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Buraya gelmeme rağmen sabah basketbol oynadım ve 68 sayı yaptım. Malum toplantılarımız yoğun. Sizlerle de bir arada olduk. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz. 16 yaşında futbola başladım. 16 yaşından itibaren futbol oynadım. Basketbola burada başladım. Çok iyi arkadaşlarımız var. NBA'de oynayan arkadaşlarımızla oynuyoruz. Bundan dolayı aramızdaki yarış biraz hızlı gidiyor. O da bize ayrı bir hırs veriyor. Haftada 2-3 gün basketbol oynuyoruz. Futboldan çekiniyorum. Futbola biraz ara verdik.

Haberin Devamı

Cevap: Şimdi burada konuştuklarımızı konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz.

Soru: Sosyal medya akımları popüler ve gençliğimizi hedef alan belirli akımlar var. Sizin sosyal medya konusunda ne gibi düşünceleriniz var?

Cevap: Hassasiyetlere dikkat ediyoruz. Sosyal medya gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Sosyal medyada gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Bunlara kaptırmadan gençliğimizi istikamet üzere yürümesini sağlayacağız.