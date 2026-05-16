Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye huzurun adresidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları - Bir Gençlik Şöleni programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizlerle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde ve ayrıca yurt dışında yaşayan gençlerimize selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Sanayinin, teknolojinin, üretimin ve emeğin merkezi Kocaeli'ye hepiniz hoş geldiniz.

"TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA EDİYORUZ"

Sizlerle buluşmaktan, bir olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Samimiyetiniz, coşkunuz, teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek, bu can bu tende oldukça siz gençlerimizle dava arkadaşlığımız devam edecek. Sizlerin gönlümüzde ayrı bir yeri var, sizlerle destanlar yazıyoruz, Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz, sizlerle birlikte yürüyor, yağmurda beraber ıslanıyor, her şey Türkiye diyerek çalışıyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefimizin merkezinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizler için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine ateş düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatlarının ömürlerinin baharında hayattan koparılmasını, bir gonca gibi solup gitmesini istemiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye harcanmasını istiyoruz.

Milletimiz yakın tarihinde gençlerimiz “eyvah” diyerek hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin “eyvah”ı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’nin bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir. Başımızın tacıdır her bir gencimiz. Varsın birileri size sürekli karamsarlık aşılasın, varsın birileri sizin umutlarınızı karartmaya çalışsın. Biz size sonuna kadar güveniyoruz. Allah’ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin sanatkârları, ilim adamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları sizin içinizden çıkacak.

"KAN KAYBEDEN İNSANLIĞIN VİCDANINA MERHEM OLACAK OLAN SİZLERSİNİZ"

Mazlumların gölgesinden medet umduğu, zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemediği, hakkın, adaletin ve huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Şunu bugün bir kez daha tüm samimiyetimle ifade ediyorum; ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Kan kaybeden insanlığın vicdanına merhem olacak olan sizlersiniz. Yeryüzünün bize emanet ettiği bu şuuru taşıyacak, sadece insanların değil canlı cansız her varlığın hukukunu gözetecek olan sizlersiniz. İnsanın tüketim nesnesine dönüştürüldüğü bir çağda, insana asli hüviyetini ve özne olduğunu hatırlatacak olan yine sizlersiniz.

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Artık telefonlara sığan bir dünya var. Dünya eski dünya değilse Türkiye de eski Türkiye değil. Her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Bunların arkasında sizin emeğiniz, alın teriniz, heyecanınız var. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız. Gücümüzü biliyoruz, potansiyelimizin farkındayız. Nasıl savunma sanayisinde dışa bağımlılığı kırdıysak, enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtıysak, terörle mücadelede tarihi başarılar elde ettiysek; ekonomide ve teknolojide daha güçlü bir Türkiye’yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, heyecanımızın kırılmasına izin vermeyelim.