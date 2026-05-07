Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş enerji piyasasını etkiliyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:



Son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir’de bir araya gelmiş, işbirliği konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla Stratejik İşbirliği Konseyimizi ilan etmiştik. Kendileriyle beraber Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik. Kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir ile işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştiriyoruz. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir’de bin 600'ü aşkın firmamız, 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor.



"CEZAYİR İLE İŞBİRLİĞİMİZİ HER ALANDA İLERLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Bugün Ankara’da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler, yeni işbirliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör iş birliklerine yenilerini ekleyeceğiz. İsrail’in tahrik ve tertipleri ile başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir ortaklıklar geliştirdik. Gelinen aşamada başta doğal gaz olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanında ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki işbirliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeye başlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir’in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında işbirliğimizin, hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz. Sayın Tebbun’la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde de bulunduk. Cezayir ile Afrika’yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye’nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye’nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir ile kazan-kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.





Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra varan kardeşlik ve dostluk bağlarının gün geçtikçe daha da güçlendiğine memnuniyetle şahitlik ediyoruz. İkili ilişkilerimiz, kıymetli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı’nın samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. 2023 yılında Cezayir’e gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında stratejik seviyeye yükseltmeyi kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının ilk toplantısını bugün başarıyla tamamladık. Toplantı vesilesiyle iş birliğimizi güçlendirecek çeşitli belgelere imza attık. Aziz kardeşimin Yeni Cezayir vizyonunu şahsen büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Cezayir’in, Sayın Tebbun’un dirayetli liderliği altında bölgesinde bir yıldız gibi parladığını görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyeye ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi ve kararlı bir irade sergilediniz. Ülkelerimiz ve halklarımızın ortak menfaatleri doğrultusunda ilişkilerimize sunduğunuz kıymetli katkılar nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı’nı size tevcih etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Devlet Nişanı’mızı, ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza eminim.