Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletin tüm kurumları teyakkuz halinde

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bölgemizin içinden geçtiği sıkıntılın günlerde, ülkemiz için önemli konuları istişare ettiğimiz kabine toplantısını tamamladık. Özellikle İran krizi ve bölgemizdeki yansımalarını ele aldık. Geniş bir yelpazede bu krizin etkilerini değerlendirdik. Çatışmaların uzaması ve yayılması ya da kontrolden çıkması dahil senaryoları analiz ettik. Hükümet olarak 28 Şubat'tan beri tüm birimlerimiz ile teyakkuz halindeyiz ve tüm birimlerimizi seferber etmiş halindeyiz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE TEPKİ



Kriz yönetiminde deneyim sahibi kadrolarımızla tüm gelişmeleri takip ediyor, hiç bir ihtimali göz ardı etmiyoruz. Tedbiri bir an olsun elden bırakmıyoruz. Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Türkiye'nin güvenliğini ve 86 milyonun huzurunu temin etmek bu süreçte en büyük hassasiyetimizdir. tek bir insanımızın bile kılına zarar gelmesini istemiyoruz. Ateşe benzin dökenlere rağmen biz ateşe su taşıyor, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almanın ve söndürmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Bu mücadele içinde ana muhalefetin başındaki zatın kimsenin önemsemediği, hatta kendi seçmeninin bile umursamadığı sözlerini ibretle takip ediyoruz. Füzelerin uçuştuğu, en küçük hatanın büyük sorunlalar yol açacağı böyle bir süreçte bize sataşan ve prim kazanmaya çalışan bu zatı aziz milletimize havale ediyorum.



"BU HASTALIKLI BİR YAKLAŞIM"



Türkiye'nin ana muhalefeti bile olsa bu söylem düzeyi ile muhatap olmak bizlere ağır geliyor. Öyle şeyler söylüyor ki, milletimize saygımız gereği bazen cevap vermek zorunda kalıyoruz. Ana muhalefetin elle tutulur bir dış politika vizyonu, kriz yönetimi yok. Bu hastalıklı bir yaklaşımdır. Avrupa'dan Asya'ya Türkiye'nin izlediği politikadan övgü ile bahsediyor. Milletlimiz, kabinemizin nasıl ince bir siyaset izlediğini anlıyor. Fakat ana muhalefetin başındaki zat açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ni içler acısı bir durumda olmakla suçluyor.



