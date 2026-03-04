Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşürülen füze uyarısı: Bir daha aynı olay yaşanmasın diye uyarılarımızı en net şekilde yapıyoruz

Haberin Devamı



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilerimizi minnetle anıyor ve hayatta olan gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler temenni ediyorum. Biz şehitlerin ölmediğini müjdeleyen dinin mensuplarıyız. Aziz ruhları İnşallah bize rehberlik edecek, milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği olan bordo berelilerimiz yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazmışlardır. Nice kritik operasyonda hayati roller üstlenen bordo berelilerimizle milletçe iftihar ediyoruz.



"TÜRKİYE İSTİKRAR ADASIDIR"

Bugün etrafımızda yana ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olarak temayüz ediyorsak bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen milli seciyemize, kahraman ordumuzun caydırıcılığına borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, diplomatik ve ekonomik gücü, eğitim, donanım ve vizyonuyla tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Ecdadımızın asırlarca 'Ey şanlı ordu ey şanlı asker' nidalarıyla yüreklendirdiği kahraman ordumuza her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Savunma ve havacılık ihracatında rekor rakamla tamamladık. Almanya'daki NATO tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz hem bizi gururlandırdı hem müttefiklerimizden takdir topladı. 'Füze testi yapmayın balıklar ürküyor' diyenlere baksaydık, bunları başaramazdık. Ebedi yurdumuz olan bu topraklarda yaşamak istiyorsak, caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız.



Bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın, hava sahamızın güvenliği konusunda işi şansa bırakmıyoruz. Bu sabah olduğu gibi NATO ile tedbirlerimizi alıyoruz ve bir daha olmaması için uyarılarımızı yapıyoruz. İrademiz de kapasitemiz de en üst düzeyde. Her türlü ambargo ve ihanete rağmen yılmadan çalıştık. Kendimize ve milletimize güvendik. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacakları bir ülke olarak bırakacağız.