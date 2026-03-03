Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Sizlerin, ailelerinizin ve elbette sizlerin şahsında vekili bulunduğunuz aziz milletimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor; rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının açıldığı bu mübarek ayın başta mazlum coğrafyalar olmak üzere İslam coğrafyasına ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Konuşmamın hemen başında, İstiklal Harbi'ni veren adanmış kadroyla birlikte 23 Nisan 1920'den beri, tam 106 yıldır milletine, devletine, vatanına samimiyetle hizmet eden bütün vekillerimizi şükranla anıyor; Gazi Meclisimizde milletin emanetine layıkıyla sahip çıkmış ancak artık aramızda olmayan milletvekillerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bizleri de bu güzel iftar sofrası etrafında buluşturduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza ve organizasyonda emeği geçen her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Milli Mücadele'nin en sancılı günlerinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in Yüce Meclisimizin kürsüsünden okuduğu, 'Ölmez bu vatan farz-ı muhal ölse de hatta / Çekmez kürenin sırtı bu tabut-u cesimi' mısralarında vücut bulan ya istiklal ya ölüm inancını, müstevli illere meydan okuyan yiğitlerin mukaddes davasını bir kez daha kemal-i hürmetle selamlıyorum.

"DÜNYA, EN KÜÇÜK KIVILCIMDA TUTUŞACAK DERECEDE ISINIYOR, ISITILIYOR"



'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' cümlesi sıradan bir söz, hamasi bir söylem asla değildir. Bu ifade, Gazi Meclisimizin isminde de zikredildiği gibi kendi varlığının farkında olan bir milletin inancının, iradesinin, bakışının tespit ve tescilidir. Asil ve asıl olan milletin vekilleri olarak bugün o inancı sizler temsil ediyorsunuz, o aşkı sizler temsil ediyorsunuz, o iradeyi sizler temsil ediyorsunuz. Şahsım, ülkem ve milletim adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstiklalimiz adına, Cumhuriyetimiz adına, milletçe yaşadığımız onurlu hayat adına minnettar olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin mensupları olarak sizler de çok iyi biliyorsunuz ki sadece bölgemiz değil, sadece içinde bulunduğumuz coğrafya değil, topyekun dünya kritik dönemlerden geçiyor. Uluslararası kurum ve kuruluşların etkisizleştiği, güç dengesinin giderek bozulduğu, uluslararası anlaşmaların yamalı bohçaya döndüğü, uluslararası hukukun büyük ölçüde rafa kaldırıldığı ve geleneksel diplomasi anlayışının terk edildiği bir eksen kaymasını küresel düzeyde hep beraber tecrübe ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya sistemi tabiri caizse çatır çatır çatırdıyor, temelinden sarsılıyor. Dünya, en küçük kıvılcımda tutuşacak derecede ısınıyor, ısıtılıyor. Küresel adaletsizlik gittikçe daha da derinleşiyor, kronikleşiyor. Eski düzen yıkılırken yerine neyin konacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Dünyamız hızla kaba kuvvetin ve güçlünün hukukunun işletildiği kaotik bir döneme doğru sürükleniyor. Komşumuz İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreç vesilesiyle bunlara bir kez daha şahitlik ediyoruz. Birleşmiş Milletler sisteminin sembolize ettiği çok taraflılık, egemen eşitlik ve anlaşmazlıkların diplomasiyle çözümü gibi prensipler, bizzat bu sistemin kurucuları tarafından acıkınca yenilen putlara dönüştürülmüş durumda. Yıllardır bize hukuktan, insan hak ve hürriyetlerinden bahsedenlerin bizzat kendileri bugün bu değerleri yok sayıyor, çiğnemekte hiçbir beis görmüyorlar. Belirsizliğin, gerilimin, çatışmanın ve hukuksuzluğun norm haline geldiği böyle hassas bir konjonktürde Türkiye'nin tavrı bellidir. Biz bölgemizi ve insanlığı ilgilendiren meselelerde asla tarafsız değiliz.