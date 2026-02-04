Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır ile ticaret hedefimiz 15 milyar dolar

Haberin Devamı

Kahire ziyaretimiz vesilesiyle iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızda, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri de ayrıntılı biçimde ele aldık. Her alanda kapsamı genişleyen ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmalara imza attık.



Değerli kardeşimin, Mısır'ın geleceğine damga vuracak '2030 Vizyonu'nu ilgiyle takip ettiğimizi kendisine ifade ettim. Uluslararası gündemi en çok meşgul eden gelişmelerin merkezinde yer alan iki büyük ülkeyiz.

Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin sadece bizler için değil, bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya da hep birlikte şahit oluyoruz. Bu potansiyeli özellikle yatırım ve ticaret alanlarında en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Küresel ekonomide bir yanda korumacılık ve içe kapanma eğilimleri artarken, diğer yanda refahın sürdürülebilmesi için iş birliğinin önem kazandığı görülüyor.

Giderek zorlaşan bu ortamda sizlerin de destekleriyle ekonomilerimizin birlikte güçlenerek büyüyebileceğine yürekten inanıyorum. Elimizin altında değerlendirmeyi bekleyen büyük bir potansiyel var. Öncelikle Mısır, bizim Afrika'daki en büyük ticaret ortağımızdır. Mısır ile ticaret hacmimizin 8 milyar doları aştığını görüyoruz. Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında %7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise %3,4 pay ile yedinci sıradayız. Bunlar elbette bizleri umutlandıran ve cesaretlendiren rakamlardır; ancak hedefimiz olan 15 milyar dolarlık ticaret hacminin hâlen gerisindeyiz. Alınan tüm tedbirlere rağmen yaşanan bu durumda, dünyada bozulan iş ortamının etkili olduğunu siz iş insanlarımız çok iyi biliyorsunuz. Biz de liderler olarak bunun farkındayız. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde, iş dünyamızı destekleyecek tedbirleri etraflıca istişare ettik. Kendisiyle 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ticaret Bakanlarımız ise bugün; yatırımların karşılıklı güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve sizlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik adımları kapsamlı şekilde ele aldılar.

Türkiye olarak Mısırlı kardeşimizi ülkemizde misafir etmekten memnunuz. Türk turistlerin de Mısır’a yoğun ilgi gösterdiğini biliyorum. Bu konularda alınacak önlemler için Ticaret Bakanlarımız, Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması toplantısının müteakip toplantısını Ankara’da gerçekleştirecekler. Serbest Ticaret Anlaşmamızı tarım ürünlerini de kapsayacak şekildeki güncelleme çalışmalarına devam ediyoruz. Yatırımlar noktasında Mısır halen Türk yatırımlarının yöneldiği 2’inci ülke konumunda. 4 milyar dolara yaklaşan Mısır’daki yatırımlarımız istihdama destek olmaktadır.

Firmalarımız, cam, tekstil, kimya, turizm olmak üzere pek çok sektörde öne çıkıyor. Müteahhitlerimiz ise Mısır’da bugüne kadar 1 milyar doları aşan 27 projeyi üstlendiler. 2030 vizyonu kapsamında kurulması planlanan 14 akıllı şehrin inşasından firmalarımızın pay almasını temenni ediyorum. Bu noktada Cumhurbaşkanı kardeşim Sayın Sisi'nin Türk müteşebbislere atfettiği değeri biliyor ve takdirle karşılıyorum. Aziz kardeşime Türk firmalarını desteklediği için teşekkür ediyorum.

"GAZZE’NİN İNŞASINDA MISIR İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Türkiye ile Mısır bölgesinin ötesinde sorumluluklara sahip iki güçlü devlettir. İsrail’in Gazze’ye saldırısında Mısır devleti ve halkıyla ciddi sınamalardan başarıyla geçti. Gazzeli kardeşlerimize yardımlarımızın ulaştırılmasında Mısır makamlarının sergilediği işbirliğini şükranla yad ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki hassasiyetinin yakın şahidiyim. Gazze’nin inşasında da Mısır ile birlikte çalışmak istiyoruz.

İş dünyamızın değerli temsilcileri, önümüzdeki süreçte ham madde, enerji, madencilik alanlarında daha yapacak çok işimiz var. İlk seferini 2012’de yapan gemilerin yeniden faaliyete başlaması önemlidir. Hava limanı inşa ve işletilmesinde daha önce var olan işbirliğini önümüzdeki dönemde de devam ettirebiliriz. Türk sağlık sisteminin sembollerinden şehir hastanelerindeki tecrübe paylaşımını memnuniyetle öğrendim. Mısır ile gemi inşası konusunda da birlikte çalışabiliriz.

İki ülke arasında muazzam işbirliği var. Bu imkanları değerlendirecek olan sizlersiniz, siz çalıştığınız, ürettiğiniz, istihdam sağladığınız müddetçe biz de sizin önünüzü açmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin.

Bu düşüncelerle Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da kuvvetlenmesi için göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmalar için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Forumun tertiplenmesinde emeği geçenlere ve katılım gösteren değerli iş çevrelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 13 gün sonra vasıl olacağımız Ramazan-ı Şerifinizi şimdiden tebrik ediyor, mübarek Ramazan'ın Mısırlı kardeşlerimle birlikte tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.