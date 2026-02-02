Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıyamete kadar buradayız

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bu akşam idrak edeceğimiz Beraatınızı tebrik ediyorum. 11 ayın sultanı Ramazan’a ulaştırmasını niyaz ediyorum. Bu mübarek gün ve gecelerin bizi birbirimize daha sıkı bağlamasını diliyorum. 2025-2026 yılının 2’inci yarı yılı bayrak sevgisi dersi ile başladı. Yeni dönemin hem evlatlarımız, hem eğitim camiasının hem de evlatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 23 yıldır aşkla koşuyor, 86 milyon ferdimize hizmet ediyoruz, ana muhalefet partisi gibi 'Atam İzindeyiz' deyip yılın tamamını izin yapmıyoruz, maaşını alamayan emekçi kardeşlerimiz eylemdeyken, tropik adalarda keyif etmiyoruz, ilk günkü heyecanımızla Türkiye’yi ihya etmenin samimi gayreti işçindeyiz.

"İRAN VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"



Dış politikada, İran ve Suriye bağlamında kritik gelişmeleri yakından takip ederken içeride eser siyasetimizi sürdürdük. 20 Ocakta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllerini sahiplerine verdik. 22 Ocak’ta Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7’inci Genel Kuruluna iştirak ettik. 24 Ocak’ta yeni konutlarının anahtarını teslim etmek ve kura çekimi için Aydın’ın misafiri olduk. Aydın’a inşaat edeceğimiz 6000 konutun kuralarını çektik. 1467 konutu ve işyerini Aydınlı vatandaşlarımıza teslim ettik. Ayrıca Şehir hastanemizin kurdelesini kestik. 27 Ocak’ta dünyanın dört bir yanında üstlendikleri projelerle başarıdan başarıya koşan Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik sektörümüzün temsilcilerine ödüllerini verdik. Aynı gün Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve heyetini ağırladık. Yükselen yıldız Afrika ile ilişkilerimiz her alanda yükseliyor. Büyükelçilik sayısını 44’e çıkardık, Ankara’da 38 Afrika ülkesinin büyükelçisi var.

Dış politikada Türk dünyası istisna bir duruma sahiptir. Türk dünyası çok ciddi bir gücü ve potansiyeli teşkil etmektedir. Türk Dünyası Teşkilatı altında bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türk Dünyası Teşkilatı’nın 13’üncü zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. 2026’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve heyetinin ziyareti bu bağlamda önemliydi. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin 4’üncü toplantısını gerçekleştirdik ve 10 yeni anlaşma imzaladık. Son 3 yılda ticaretimizi 3 kat arttırdık. Özbekistan asrın yardımına koşan ilk ülkelerden biriydi.



"YOL MEDENİYETTİR, UFUKTUR, VİZYONDUR"



Ülkemiz genelinde ulaşım seferberliği başlatarak bölünmüş yollarımızı 30 bin 49 km’ye çıkardık. 'Bölünmüş yollarla milleti bölecekler, yol mu yiyeceğiz' diyerek bu yatırımlara karşı çıkan hizmet düşmanı zihniyete rağmen başardık. Yol medeniyettir, ufuktur, vizyondur. Bölünmüş yol ve otoyollarımız her yıl 303 milyar liralık ekonomik fayda sağlıyor. Yol kusurlarından kaynaklı kazalar sıfıra indi. Her bir km yol geniş bir yelpazede bize kat be kat geri dönüyor. 'Daha çok yol yaparsak trafik sıkışır' diyenlerin bunları öğrenmesi gerekir. Bölünmüş yol ağımızı ilk etapta 31 bin kilometreye, ilk aşamada 38 bin 60 kilometreye çıkaracağız.

"TURİZMDE REKOR KIRDIK"

Açıklanan veriler turizmde de yüzlerimiizn gülmesine vesile oldu. Türk turizmi 2025 yılını rekorla tamamladı. 2025 yılında turizm gelirimiz yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar doları aştı. Bu rakamla 64 milyar dolarlık hedefimizin üstüne çıktık. Kişi başı gecelik harcamada da rekor kırıldı. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcamazı yüzde 5,2 artışla 114 dolara yükseldi.

İMALAT SANAYİNE 100 MİLYAR BÜYÜKLÜĞÜNDE KREDİ DESTEĞİ

Her fırsatta millete umutsuzluk aşılayanlara izin vermeyeceğiz. Hükümet olarak üretenin, ihraç edenizi, istihdam sağlayanın yanındayız. İmalat sanayimiz destekliyoruz. İmalat sanayimizin finansmana erişimini hafifletmek için 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya kadar varan vade imkanı sunacağız. Finansman maliyetleri oranı piyasa şartları altında olacak. İşletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi verilecek. İstihdam koruyan Kobilere 10 puan indirim yapılacak.

SURİYE’DE BARIŞIN TESİS EDİLMESİNİ ARZU EDİYORUZ

Yıllardır Türkiye’nin Suriye ile niçin bu kadar yakından ilgilendiğini muhalefet çevreleri bir türlü anlayamadı. “Orta Doğu bataklığı” dediler. “Bize ne Suriye’den” dediler. Suriye ile Türkiye’nin güvenliğinin iç içe geçtiğini görmek, bu gerçeği kabullenmek istemediler. 13,5 yıl boyunca Suriye’deki gelişmeleri doğru okuyamayanlar, bugün de aynı çizgide politika yapmaya, söylem üretmeye maalesef devam ediyorlar. Kimin kim olduğunun, bu ülkede ne olup bittiğinin farkında bile değiller. Buna son üç haftada bir kez daha şahit olduk.



Türkiye, Suriye yönetimiyle yakın iş birliği hâlinde her türlü insani yardımda bulunuyorken; gerilimin düşürülmesi, çatışmanın önlenmesi, uzlaşmanın sağlanması için elinden geleni yapıyorken son derece sert ifadelerle ülkemize iftira attılar.

Bir defa şunun bilinmesinde fayda görüyorum: Biz bölgemizin her tarafında barıştan, huzurdan, istikrardan, uzlaşmadan ve toplumsal barıştan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde yangın varsa, çatışma varsa, savaş varsa; bizim burada kendimizi güvende hissetmemizin mümkün olmadığını çok iyi biliyoruz.



Türkiye olarak komşumuz Suriye’nin bir an önce iç barışını tesis etmesini samimiyetle arzu ediyoruz. Yanı başımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil; Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Hristiyan fark etmeksizin Suriye halkının tüm kesimlerinin barış, esenlik ve huzur içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz.



Türkiye gerilime yatırım yapan bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkla duracaktır. Hangi kökenden, mezhepten, inançtan olursak olalım bizler komşuyuz. Hepimiz asırlardır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız. Başımız dara düştüğünde yine birbirimizin kapısını çalacağız. Atalarımızın hikmet dolu şu sözü herkese ibret olmalıdır, Sel gider kum kalır. Suriye'de de toz bulutu dağıldıktan, taşlar yerine oturduktan sonra biz yine birbirimizin yüzüne bakacağız. Bu dayanışma ruhunun zedelenmesine fırsat vermemeliyiz. Tüm vatandaşlarımızdan, sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimden bu konuda çok dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyorum.

SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR ZİYARETLERİ

Yarın Suudi Arabistan ve Mısır'ı kapsayan 2 günlük yolculuğa çıkıyoruz. Her iki kardeş ülkeyle yapacağımız gelişmeleri bölgemizdeki sıcak gelişmeleri ele alacağız. Gazze'nin güvenlik inşasında hangi adımları atabiliriz, İran'daki krizin tırmanmaması için neler yapabiliriz bunları değerlendireceğiz.