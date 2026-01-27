Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nijerya ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bugünkü görüşmelerimizin ve Nijerya heyetinin iş çevreleri ile gerçekleştirecekleri temasların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nijerya, bizim için dost bir ülke olmasının ötesinde, 230 milyonluk nüfusuyla Sahra Altı Afrika’daki en yakın ticaret ortaklarımızdan biridir. Aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren bir çok konuda yakın işbirliği içinde olduğumuz stratejik bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti ile ticaret, yatırımlar, eğitim, enerji ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün değerlendirdik. 2021’in Ekim ayında Nijerya’ya yaptığımız ziyaret ile yaptığımız işbirliğini çok daha öteye taşıyacak kararlar aldık. Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu müşahede ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanına üst düzey yetkililerin eşlik etmesi bunun en güçlü ifadesidir.

"5 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİMİZİ TEYİT ETTİK"



Öncelikle ticaret ve yatırımlar alanında önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bugün 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi teyit ettik ve atılması gereken adımları ele aldık. Bugün mutabık kaldığımız Ekonomik ve Ticaret Ortak komitesinin hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Kalkınma iş birliği kapsamında ise TİKA’mızın Abuja’da bir ofis açmasıyla birlikte Nijeryalı kardeşlerimizin refahına katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Malumunuz, Nijerya Afrika’nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda. Sayın Tinubu’nun iktidara geldiği 2023 yılından bu yana ülke ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelik girişimlerinde enerji sektörü önemli bir yer tutuyor. Biz de bu durumu gerek yatırımlar, gerekse ticari boyutu ile değerlendirmek istiyoruz. Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın Nijerya ile işbirliğine önem veriyoruz.

Afrika’nın sahil bölgesinde filizlenen terör örgütleri kıtayı tehdit ediyor. Sayın Tinubu’nun terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliğini değerlendirdik. Ülkemizin terörle ilgili tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu belirtik. Ayrıca Nijeryalı yetkililerin önde gelen savunma sanayi alanında yapacağı görüşmelerin neticelerini yakında alacağına inanıyorum. Eğitim alanında işbirliği konusu önemli bir madde olarak görüşmemizde yer aldı. Nijeryalı gençlerin ülkemizde eğitim görmesinden mutluyuz. Maarif Vakfı ile Nijerya’da faaliyetlerine başlamasıyla Nijerya’nın genç nüfusu için ilave bir imkan sunacağına inanıyorum. Eğitim işbirliği anlaşması ile eğitim alanındaki işbirliklerimizi güçlendireceğiz. Sayın Tinubu’nun ülkemizi ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

NİJERYA CUMHURBAŞKANINDAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Nijerya adına Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu söyleyen Tinubu, "İşbirliği yapmaya hazır olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Tinubu, her iki ülke için önemli hususları ele aldıklarına işaret ederek, "Ticaret, çifte vergilendirmenin önlenmesi, birtakım engellerin ortadan kaldırılması, bütün bunları konuştuk. Birlikte çalışmaya, birlikte refah kurmaya hazır olduğumuzu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke halklarına faydalı olacak, bilhassa ekonomik faaliyetleri ele aldıklarını vurgulayan Tinubu, "Özellikle de Afrika kıtasının istikrarına, barışına yapılabilecek katkılardan bahsettik. Kıtanın kalbinde yer alan bir ülkeyiz biz Nijerya olarak. Etrafında zorluklar, sınamalar, istikrarsızlıklar olan bir ülkeyiz." diye konuştu.

Tinubu, terörle mücadele konusunun da görüşüldüğünün altını çizerek, "İstikrarsızlaştırma, haydutluk faaliyetleri bizim coğrafyamızda rastladığımız, etrafımızda gördüğümüz, korku salan faaliyetler. Bunları konuştuk. Bunları aşabilmek için bir arada çalışabileceğimizi ortaya koyduk. Bunun için size teşekkür ediyorum değerli kardeşim." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve özgürlüğe olan taahhüdün ortaya konulduğunu belirten Tinubu, "Somali ile ilgili yaptığınız yorumları not aldık. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Demokrasi, özgürlükler ve refah konusundaki faaliyetlerdeki taahhüdümüz konusunda bana tam olarak güvenebileceğinizi bir kez daha ifade etmek istiyor, teşekkür ediyorum." dedi.