Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Haberin Devamı



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bugün konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Türkiye Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceğiz. Aramızda serbest ticaret anlaşması da mevcut. 10 milyar dolar hedefi açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi bu hedefe taşıyacağımıza inanıyorum. Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın iş dünyamızla yapacağı görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görüşmemizde savunma sanayi konularını da ele aldık.

Gözden kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform senesi olacak Haberi Görüntüle

Önümüzdeki dönemde bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları sürdüreceğiz. Halklarımız arasındaki güçlendirecek diyaloğu devam ettirme kararı aldık. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizin üst sıralarındayız. Uluslararası konularda benzer görüşlere sahip olduğumuzu bir kez daha gördük. Sayın Başbakan'a ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisine Cumhuriyet nişanını da tevcih edeceğiz. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Haberin Devamı

ENVER İBRAHİM: ERDOĞAN CESUR BİR LİDER

"Bize hep bir dost oldunuz" diyen Malezya Başkanı Enver İbrahim ise sözlerini şöyle sürdürdü:

Bütün zorlu yıllar zamanında önemli bir kardeşim oldunuz. Ben size en içten teşekkürlerimi ve Malezya halkının selamlarını iletiyorum. Vicdanın sesi ve cesur bir lider olarak özellikle İslam dünyasına yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum.

Haberin Devamı

MALEZYA BAŞBAKANI ENVER İBRAHİM'E CUMHURİYET NİŞANI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı'nı takdim töreninde yaptığı açıklamada, "Bugün münasebetlerimizde yeni bir eşiği daha geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizi derinleştirip çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle Cumhuriyet nişanını tevcih ediyoruz. Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi tekrarlamak istiyorum" dedi.





"CUMHURİYET NİŞANINI BÜYÜK BİR ONURLA KABUL EDİYORUM"



Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise "Büyük bir onur. Dostluğumuzu geliştirdik. İnsanlığın ve vicdanın sesi olduğunuz için Malezya halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet nişanını büyük bir onurla kabul ediyorum. Size duyduğumuz güveni bir kez daha teyit etmek istiyorum" dedi.