Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medyadaki provokatörlere aldanmayın

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Gençlerle sohbet etmeye siyaset yolculuğumda hep özel önem veriyorum. Hayalini kurduğumuz Türkiye'nin umudu olan siz genç kardeşlerimden sadece cesaret değil ilham da aldık. Mesuliyetimizin büyüklüğünü gördükçe, 86 milyonun esenliği için daha çok çalıştık. Bugün gençlik buluşmalarına yeniden Bismillah diyoruz. Sizlerle samimi bir sohbet yapmak istiyorum. Gençlik buluşmalarımız Türkiye'deki tüm üniversitelerden böylesi geniş bir katılımla başlamasını da çok kıymetli buluyorum. Bugün çatısı altında bir araya geldiğimiz bu tarihi bina hem şahsımın siyasi hayatında hem de Türk siyasal tarihinde özel bir yere sahip. İstanbul'un da simge yapılarından olan bu bina, merhum gazeteci Mehmet Ali Birand'ın hazırlayıp sunduğu 32. Gün programının çekildi binaydı. Burada kendisiyle güzel muhabbet yaptık. O moderatördü, sevgili gençler de bizi soru yağmurunu tutmuştu. İBB Başkanıydım 1998 yılında. Bu salonda Birand'ın misafiri olmuş ve gençlerin sorularını cevaplamıştım. 27 yıl sonra bu sefer Cumhurbaşkanı olarak üniversite gençliği ile bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.



"GENÇLERE EN ÇOK TEVECCÜH GÖSTEREN SİYASİ HAREKET BİZİZ"



Biz genç dimağların heyecanını siyasete katarak yola çıkmış bir hareketiz. 23 yıl boyunca gençlerle hep omuz omuza yürüdük. Her alanda gençlerin önünü açarak yürüdük. Gençlere en çok teveccüh gösteren siyasi hareket biziz. Köklerinden güç alan ama gözünü ufka diken dünyanın dönüşümünü okuyabilen iddialı, şuurlu, ahlaklı ve nitelikli bir gençlik aradık ve bunu bulduk. AK gençlik böyle bir sorumluluğu omuzlarında taşıyor. Biz onca imkansızlığa rağmen surda gedik açmayı başardık. Şimdi o gediği büyüterek zaferi kucaklayan olan sizlersiniz. Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Bu yolda birlikte emin adımlarla yürümekte kararlıyız.



"ÖNÜMÜZDE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİMİZ UZUN YOL VAR"



Burada şu gerçeği ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye'de gençlere hep elde var bir mantığıyla bakanlar olmuştur. Bunları 27 Mayıs'tan 12 Mart ve 12 Eylül'e kadar Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu kesen tüm darbelerde görürsünüz. Ama biz böyle bakmadık. Biz gençlerle yol yürümenin faziletine inandık. Bunlar gençleri sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye bu gençleri kışkırtıp sokakları alev topuna çevirirken görürsünüz. Bunları Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle hükümeti devirmeye çalışırken görürsünüz. Bunları halkın parasını yağmalayan suç örgütlerini yargıdan kaçırma suç teşebbüslerinde görürsünüz. Bunları şimdi de sosyal medyada farklı maskeler altında provokatörlük yaparken görürsünüz. Sakın bunlara aldanmayın. Bu ülkenin aydınlık geleceği için bunlara fırsat vermeyin. Kendi geleceğinizi de ülkemizin geleceğini de sahip çıkın. Önümüzde birlikte yürüyeceğimiz uzun yol var.



98'DEKİ PROGRAMDA 'TÜRKÇE' KONUŞACAĞIM ÇIKIŞI



Her şeyden önce kendimize inanacağız. Yolcuğumuzu kendimiz olarak yürüyeceğiz. Hiçbir zaman şaklabanlığa prim vermeyeceğiz. Biz olacağız ve biz olarak yola devam edeceğiz. Hep bu anlayışla büyüdüm. Hocalarımın verdiği terbiye hep bu istikamette oldu. Kimseye prim vermeden her şeyden önce kendi yağımızda kendimiz gibi büyüyerek geleceğe yürüdük. Kimlerden hangi terbiyeyi aldığımız çok önemli. Beni okuduğum şiirlerden bilenler 'Erdoğan hep Akif'i okur' diyor. Doğru bu. Hep Akif'i okurum, Necip Fazıl'ı okurum. Bunlarla büyüdüm, bunları okurum. Bu anlayışla yetişen bir genç olarak aksini söylemek mümkün değil. Bütün genç arkadaşlarımı hep bu anlayışı aşılamanın gayreti içerisinde oldum. Genç arkadaşlarım ve kardeşlerim de bu anlayışla yetiştiler ve yetişmeye de devam ediyorlar. Tabii ki Türkçe konuşacağım derken bu anlayışla söyledim. Uluslararası toplantılarda bütün liderleri görüyoruz. Hepsini tanıdık. O görüntüde bayrağımızı yerden kaldırarak aldım ve cebime koydum. Bu milli ruhtur. Bu milliliktir, bu yerliliktir. Yerlere herkesin bayrağını koymuşlar ama kimsenin umurunda değil. Ama benim umurumda. Benim bayrağım yerde duramaz. Onu kaldırmak durumundayım. Bayrakların yanına geldiğimizde baktım benim bayrak yerde duruyor. Neden bayrak orada duruyor? Oraya koy bir numara. Hiç unutmuyorum. Angela Merkel ben bayrağı alınca o gülmeye başladı. Şaşkın şaşkın bana baktı ve bende hamd ettim. Çünkü bu bayrak yerde duramaz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Yıllarca Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu hep terörle yoğruldu. Bu terör öyle sirayet etti ki, üniversitelerimiz içerisinde sağlıklı bir şekilde imkanı bulamadılar. Halka baktığımız zaman bu bölgelerde terör kan götürdü. İnsanlarımızı burada kaybettik. Bu işi aşmamız lazım dedik. Oturduk askerimizle polisimizle bu işin değerlendirmesini yaptık. Terörsüz Türkiye'yi nasıl inşa edeceğiz dedik. Tüm arkadaşlarımız bunu yaparız dediler. Hiç ağırdan almadan adım atacağız dedik ve adım attık. Şu an itibariyle bu bölgelerde belki birkaç mağara kaldı. Bunların dışında hepsini temizledik. Temizlik harekatı devam ediyor. Parlamentondaki arkadaşlarımız da görevlerini üstlendiler. Bu çalışmaları hızlandırdık. Mağaralar boşaldı. Silahlar yakıldı, yakılıyor. Şu an itibariyle o bölgelere sükun gelmiş vaziyette. Güvenimiz var, eminiz. Artık yaylara dağlara herkes rahatlıkla çıkıyor. Çobanlar koyunlarını kuzularını rahatlıkla otlatabiliyor.



AKINCI'NIN HAVADAN HAVAYA ATIŞ YAPMASI VE TÜRKİYE'NİN VİZYONU



Gerek Akıncı gerek ise Kızılelma kendi füzemizi havada ateşleyerek vurma noktasına geldiler. Bu Türkiye için çok önemli adım. Hamdolsun bugünleri gördük. Kendi füzemizle havada atışları yapmak suretiyle bununla netice alma konumuna geldik. Bunun için de Baykar grubuna çok teşekkür ediyorum. Hakikaten nasıl bir heyecan içerisinde oldukları dinleyince ben de daha çok heyecanlanıyorum. Demek ki bu millet isteyince yapar. Ama bizim daha önemli işlerimiz de var. Gerek silahlı kuvvetlerimiz gerek özel sektör birçok adımları atıyoruz. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. İsrail'in yaptığı ihanetleri bir kenara koymak mümkün değil. Bu ihanetler karşısında en büyük güç bu salondur. Bunu birlikte yapacağız. Sizin gözlerinizde o inancı görüyorum..