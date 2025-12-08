Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Sayın Orban’ın aralık 2013’de ziyareti sırasında tesisine karar verdiğimiz konseyimizin aramızdan geçen süre zarfında münasebetlerimizin gelişmesine önemli katkıları oldu. 2 yıl önce 6’ıncı konsey toplantımızda ilişkilerimizi Geliştirilmiş Ortaklık Düzeyine çıkarmıştık. Son yıllarda Sayın Orban ile gerek ikili ziyaretler gerek Türk Dünyası Teşkilatı gerekse uluslararası platformlarda bir çok görüşmemiz oldu. Geçtiğimiz nisan ayında 4. Antalya Diplomasi Formunda ve Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayrıresmi marjında sayın Orban ile bir araya gelmiştim.



"İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"



Dostluk anlaşmasının 100’üncü yıl dönümü nedeniyle ilan ettiğimiz kültür yılı kapanış etkinliğini de geçen yıl Aralık ayında Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yapmıştık. Bugün enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime kadar münasebetlerimizin akdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız ile İstihbarat ve Savunma Sanayi Başkanlarımız evvelce tesisinde mutabık kaldığımız ortak istişare mekanizmasının ilk toplantısını yaptılar. Bugün ikili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal bir şekilde ele alınmasına imkan verecek ortak planlama grubunun Dışişleri Bakanlarımızın ortaklığında kurulmasını kararlaştırdık. Her iki mekanizmayı ilişkilerimizin boyutunu göstermesi bakımından anlamlı buluyorum.

"TİCARET HEDEFİMİZİ YÜKSELTİK"

Siyasi ilişkilerimizde eriştiğimiz bu müstesna düzeyin ekonomi alanına yansımalarını da görüyoruz. Sayın Orban’la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyelini dikkate alarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının verimli şekilde işletilmesine mutabık kaldık.

"SAVAŞIN KAZANANI, BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

Bugün, Orta Doğu ve Ukrayna’daki gelişmeler dahil olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Bu noktada Macaristan’ın Türk Dünyası Teşkilatımızın çalışmalarına yaptığı katkılardan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmi zirvemiz, Avrupa Birliği sınırları dahilinde yapılan ilk Türk Dünyası zirvesi olması nedeniyle tarihi bir toplantıdır. Türkiye olarak Ukrayna'da savaşın en başından bu yana adil ve kalıcı bir barışın tesisi için diplomasinin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Bundan sonra da “Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz” şiarıyla tüm gayreti göstereceğiz.