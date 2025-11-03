Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler: Avrupa kapılarında sabahlıyor

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Kabinemizin 2’inci döneminin 51’inci toplantısını az önce tamamladık. Ekonomiden turizme, sahipsiz sokak hayvanlarından güvenliğe ilişkin konulara kadar geniş bir yelpazede gündemimizdeki meseleleri değerlendirdik. Aldığımız kararların ve istişarelerin ülkemiz ve milletimiz adına ve tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını dilerim. Bugün Türk siyasi tarihine Anadolu ihtilali olarak geçen 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23’üncü sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Bugünden itibaren iktidardaki 23 yılımızı şanla ve şerefle geride bırakıyoruz, 24’üncü yıldan gün alıyoruz. Çok partili dönemde yeni bir rekora imza atmanın tatlı kıvancını yaşıyoruz. 58’inci hükümetten bugüne kadar Bakanlar kurulu ve kabinelerimizde görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Girdiğimiz her seçimde desteğini esirgemeyen milletimize teşekkür ediyorum. 23 yıl önce hangi duyguları taşıyorsak, bugünde aynı heyecanı ve gururu taşıyoruz, inşallah nice yıllar azimle, şevkle ve tutkuyla milletimize hizmet etmeye ve ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak İçerde ve dışarıda yoğun bir gündemle Türkiye Yüzyılını inşa etmeye devam ediyoruz. Uluslararası toplantılarda, katıldığımız toplantılarda aziz milletimizin hakkını en güçlü bir şekilde savunuyoruz. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine son toplantımızdan bu yana yurt dışında ve yurt içinde şahitlik ettik. 17 Ekimde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Formunun 5’incisini gerçekleştirdik. Kıtayla ticaretimiz 2003 yılanda 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2024 yılın sonunda 40 milyar dolara yaklaştı. Türk müteahhitler Afrika’da 2 binden fazla proje üstlendi. Kıta genelindeki yatırımlarımızın değeri 15 milyar doları aştı. Gelecek yıl düzenleyeceğimiz zirveyle bunu daha fazla güçlendireceğiz.



ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: AVRUPA KAPILARINDA SABAHLIYOR



21-23 Ekim tarihleri arasında Körfez ziyaretleri faydalı geçti. Enerji, eğitim, teknoloji, yatırımlar, savunma sanayi gibi alanlarda işbirliğini içeren toplam 24 anlaşma ile döndük. TOGG’u ziyaretimiz sırasında Kuveyt Emiri ve Umman Sultanına hediye ettik. Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken biz stratejik hamlelerle Türkiye, bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Bir üzüntümü de samimiyetle bahsetmek istiyorum. Yeni genel başkana ilk etapta bir şans tanımıştık, göreve gelirken yurt dışında verdiği, 'Türkiye partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık, genel başkan bunun da arkasında duramadı. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı, hatta yurt dışından güç devşirmeye çalıştı. İki alkış almak, bir iki güzel cümle duymak ve birkaç marjinal tipten destek almak için hem partisini hem de ülkesini küçük düşürdü. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta devam ediyor.

"81 İLİMİZDE TOPLAM 500 BİN SOSYAL KONUT ÜRETECEĞİZ"

İstanbul Başakşehir’de Cumhuriyet tarihini ne büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık. 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul, Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız. İstanbul’da 15 bini vatandaşlarımıza kiralayacağız. Başvurulan 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor, kuralar aralık ayında olacak ve ilk teslimatlar 2027 yılında gerçekleşecek. Şehirlerimizi mahalle konakları ile de süsleyeceğiz.



"HEDEFİMİZ 6 YILDA 250 ALTAY TANKINI TSK’YA VERMEKTİR"



18 Ekim’de Avrupa’nın ilk 3, dünyanın ilk 5 tesisinden biri olan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar üretim tesisini açtık, ayrıca milli muharebe tankımız Altay’ın ordumuza teslimatını yaptık. Hedefimiz 6 yılda 250 Altay tankını TSK’ya vermektir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vermektir. BMC firmamıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, tesisin yapımında emeği olan her bir kardeşime, bilhassa da proje ortaklarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Geçen hafta ülkemizin hava savunma kapasitesini daha da güçlendiren anlaşmaların imzalandığı iki önemli ziyaret düzenlendi. Önce Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Starmer, ardından da Almanya Şansölyesi Sayın Merz'i heyetleriyle birlikte Ankara'da ağırladık. Her iki misafirimizde de başta yatırım, ticaret ve savunma olmak üzere ikili gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine dair mütabakatla bu alanda yeni bir dönemi başlattık. Bir yandan yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken, aynı zamanda Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz. Milli Muharip uçağımız Kaan'ı belirlediğimiz takvimde hava kuvvetlerimizin envanterine inşallah katacağız. Bir defa biz şundan eminiz, ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRJET nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa, tüm süreçler tamamlandığında Allah'ın izniyle KAAN da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır. İspanya hükümetinin geçen hafta 45 adet HÜRJET alımını onaylamasını bu iddialı duruşumuzun bir ispatı olarak görüyoruz. Bunun arkasının geleceğinden hiçbir şüphe duymuyoruz. Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir. Aziz milletim, değerli basın mensupları, geçtiğimiz Çarşamba günü bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü milletçe hep birlikte gururla kutladık. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Bayram sevincimize ortak olan dost ve kardeş ülkelerin tamamına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde şahsımıza gönderdiği anlamlı bir hediye ile Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Külliyemizdeki resepsiyonumuzu teşrif eden siyasi partilerin kıymetli genel başkanlarına, Cumhuriyetimizin 102. yaşını coşkuyla kutlayan tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin açık ara en başarılı kadrosu olarak ittifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin 2. asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Nitekim 1 Kasım Cumartesi günü çevre alanında muhteşem bir eserin açılışını yaptık. 1.215.000 metrekarelik alana yayılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi İstanbullu kardeşlerimizle aziz milletimizin hizmetine sunduk. İstanbul'da, Türkiye'nin en büyük şehir parkını İstanbul'a kazandırılmış olduk. Burası, Allah korusun, afet zamanında toplanma merkezi olarak da hizmet verecek. Afet Yönetim Merkezi'nin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda 40 bin çadır kurulabilecek. İstanbul'umuz, bir yeşil alanın ötesinde deprem riskine karşı milyonların sığınabileceği devasa bir toplanma merkezini de böylece kazanmış oldu. Millet bahçemizin İstanbul'umuz için, ülkemiz için bir kere daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, emeği geçen tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Tabii bunların dışında son toplantımızdan bu yana birçok uluslararası etkinliğe iştirak ettik. İstanbul'da ve Ankara'da kabuller gerçekleştirdik. Emanetini taşıdığımız milletimizin güvenine layık olmanın gayretindeyiz. İnşallah bundan sonra da rehavete ve tekebbüre kapılmadan 86 milyon için ter dökmeyi sürdüreceğiz.

"ANADOLU'NUN HER BİR ŞEHRİ ADETA BİR AÇIK HAVA MÜZESİDİR"

Değerli arkadaşlar, 2002'den itibaren en büyük atılımın yaşandığı sektörlerin başında malum turizm geliyor. 23 sene önce 13,2 milyon olan ziyaretçi sayımız geçen yıl 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerimiz ise 12 milyar dolar seviyesinden 2024 senesinde 61,1 milyar dolara yükseldi. Sektörümüzü kum, deniz, güneş üçgeninden çıkartarak sağlıktan kongre ve spor turizmine kadar farklı alanlarda geliştirdik. Aslında Türkiye olarak sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, doğa sporları gibi alanlarda çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Anadolu'nun her bir şehri adeta bir açık hava müzesidir. Ama biz bu eşsiz potansiyeli henüz tam manasıyla değerlendiremiyoruz. Rant hırsı, ihmal veya tedbirsizlik gibi sebeplerle son dönemde yaşanan facialar maalesef sektörümüzün üzerine hak etmediği bir gölge düşürdü. Bilhassa 21 Ocak tarihinde Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 canımızı kaybettiğimiz otel yangınının yüreklerimize açtığı yaralar halen tazedir. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabrı cemil niyaz ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararları inanıyorum ki bir nebze de olsa yüreklerdeki yangına su serpmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız.