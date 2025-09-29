Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hayal kırıklığına uğradı

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan önemli satır başları:



Dün ebediyete göç eden yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'i rahmetle yad ediyor, ailesine sabır diliyorum.



Son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz önemli programların özetini yapmak istiyorum. 15 Eylül’de Katar’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldık. Lübnan, Filistin, İran, Suriye ve Katar'a saldıran İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik.



17 Eylülde Dışişleri Bakanlığımızın yeni yerleşkesinin temellerini attık. 334 bin 500 metre kare alana sahip modern ve işlevsel bir yerleşkeye kavuşturacağız.



18 Eylülde şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenini yaptık, 630 kardeşimizin daha kamuya atamasını yaptık.



19 Eylül’de Türkiye Kooperatifler buluşmasında 2025 -2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı yaptık. Buluşmada kooperatiflerimiz için yeniş müjdelerimizi paylaştık. Bu yıl destek tutarını 2,5 katına çıkardık.



Makine, ekipman ve demirbaş alım desteğini 1 milyon liraya, sergi fuar katılım desteklerini 150 bin liraya çıkardık. Nitelikli personeli istihdam desteğini ise bir kişi için yıllık desteği 266 bin liraya, 2 kişi için ise 532 bin 800 liraya çıkardık.



TEKNOFEST’in 13’üncüsünü düzenledik. 19 Eylül’de TEKNOFEST’i ziyaret ederek gençlerimizin heyecanına ortak olduk. TEKNOFEST nesli Fatihler, Kanuniler, Yavuzlar gibi tarih yazacak ve tarih değişecek. Bu gençliğin hayallerine kavuşturmak için çalışıyoruz.



Bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR programından 100 bin öğrenci faydalandı. Bugünkü Kabine toplantısında kontenjanı 150 bine çıkardık.

BM GENEL KURULU: TÜRKEVİ DİPLOMASİNİN KALBİ OLDU

Güçlü bir heyetle iştirak ettiğimiz BM Genel 80. Kurulu görüşmelerini değerlendirdik. Türk-Amerikan toplumunun öncü isimlerinden Amerikan iş çevrelerinden, ABD iş çevrelerinden düşünce kurumlarına kadar pek çok çevre ile bir araya geldik. Türkiye’nin sunduğu yatırımları misafirlerimize anlattık. Türk evinin diplomasinin kalbinin attığı yer olarak göz doldurucudur. 80. Genel Kurula İsrail’in engellemelerine rağmen Filistin davası damgasını vurdu. 13. defa Genel Kurula hitap ettim. Hitabımızda Gazze’de yaşanan ve soykırım boyutunu aşıp toplu kıyıma ulaşan vahşete vurgu yaptık. 23 aydır kesintisiz kaldığı zulmü fotoğraf ve rakamlarla ortaya koyduk. Uluslararası toplumu İsrail’in Gazze’ye uyguladığı barbarlığa karşı harekete geçmeye çağırdık. Bunun yanı sıra Türkiye’nin dış politikasında özel yer tutan yerlerle ilgili mesajlar verdik.

"NETANYAHU DÜNYAYI ATEŞE SÜRÜKLÜYOR"

ABD Başkanı Donald Trump ve bölge liderlerinin katıldığı Gazze konulu toplantı verimli geçti. Toplantıda Gazze’de akan kanı durdurmak için neler yapabiliriz masaya yatırdık. Suriye, Vietnam, Fransa, Libya, Endonezya, Kanada’nın da olduğu bir çok ülkeyle görüşmemiz oldu. Avrupa Birliği Komisyonu ve BM Genel Sekreteriyle de görüştük. Bu görüşmelerde yolsuzluk soruşturmalarından dolayı Netanyahu’nun koltuğunu korumak için bölgeyi ve hatta dünyayı ateşe sürüklediğini herkes kabul ediyor. Devlet aklının değil bir katliam kadrosunun olduğu net gözüküyor. Bir avuç devlet dışında İsrail hükümeti ve Netanyahu ile kimse fotoğraf vermek istemiyor. 10 Batılı ülke Filisitin’i tanıdı.



"İSRAİL'İN AMACI ÖZGÜR FİLİSTİN'İ YOK ETMEKTİR"

Filistin’i tanıyan ülke sayısının 158’e ulaşmasından ve bu mücadelenin öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra yapılması gereken tanımanın hakkını vermektir. Bu da bağımsız Filistin devletinin vücut bulması için çaba harcamaktır. İsrail’in amacı Batı Şeria’yı ilhak etme ve Gazze’yi insansızlaştırmanın arkasında Özgür Filistin’i yok etmektir, bunun da amacı Büyük İsrail Devletini hayata geçirmektir. Türkiye’nin şu an her iki projenin de karşısındaki en büyük engellerden biridir. Ülkemizin ve şahsımızın hedefe konulmasının nedeni budur.

"BİZ 86 MİLYONUN EMANETİNİ TAŞIYORUZ"

Türkiye’nin adalet, özgürlük için mücadele eden mazlumların yanında olduğunu herkes bilmektedir. Sadece bunu bilmeyen ve bilse bile kabullenmeyen ana muhalefettir. Ortadoğu’ya bakınca bataklık görenlerin bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kıymeti yoktur.

Bugün dünyanın ne olup bittiğinden habersizler, dün de vizyonsuz, kifayetsizlerdi, bugün de haset çukurunda debeleniyorlar. Hükümetimizin uyguladığı vicdanlı, ilkeli, itibarlı, cesur ve çok boyutlu dış politikayı bir türlü kavrayamıyorlar, böyle giderse hiç anlamayacaklar. Ne diyelim, yazık, gerçekten çok yazık, muhalefetin geçirdiği histeri nöbetleri karşısında bizim tavrımız yıllardan beri hiç değişmemiştir. Biz 86 milyonun emanetini taşıyoruz, yükümüz de, vazifemiz de çok ağır, nefesimizi boş işlerle, boş tartışmalarla, boş siyasetçilerle heba edemeyiz.