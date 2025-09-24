Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2053 yılı için net sıfır emisyon

Haberin Devamı

İklim polimalarımızı 7 sütun üzerine inşa ettik. İkinci Ulusal Katkı Beyanımızı da tüm sektörleri kapsayacak şekilde belirledik. Yenilebilir enerji payını artırırken, sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz. Altyapıyı güçlendiriyoruz. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz. İşbirlikleri bu anlamda elzemdir. Emine Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık hareketinin iklim değişikliyle mücadele kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim. 2026 yılında ev sahipliği yapmayı hedeflediğimiz 31. KOP Taraf Devletler Konferasıyla tüm çabalarımızı taçlandırmayı ümit ediyoruz.



