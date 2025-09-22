Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'deki Filistin Zirvesi'nde konuştu: Gazze'de insani felaket yaşanıyor

Haberin Devamı

Fransa ve Suudi Arabistan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Filistin devletini tanıyan devletleri tebrik ediyorum. Coğrafyamızda yaklaşık iki yıldır İsrail hükümetinin artan saldırıları sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanıyor. 65 bini aşkın insanın hayatına mal olan Gazze‘deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez. Dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Netanyahu hükumetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Bu olumsuz gelişmelerin ortasında birleşmiş milletler güvenlik konseyi üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülkenin Filistin devletini tanıma kararı alması son derece önemli ve tarihi bir adımdır.





"FİLİSTİN DAVASI ARTIK DÜNYAYA MAL OLMUŞTUR"



Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın bugün bizimle birlikte olmasını arzu ederdik. Bugün söz olan tüm katılımcıların aynı zamanda Filistin halkının da sesi olmasını çok ama çok kıymetli buluyorum. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Avrupa’da Asya’da Amerika’da ve Afrika’da; sokakta, sosyal medyada başında Özgür Filistin‘e daha önce hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Netanyahu hükümeti aynı toprağı, suyu, havayı ve denizi paylaştı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor.



"İSRAİL’İN GAZZE’DEN GÜÇLERİNİ ÇEKMESİ GEREKİYOR"



Uluslararası toplumun hukuki bir görevi olduğu kadar, vicdani sorumluluğu uluslararası toplum Batı Şeria‘daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs’teki oldu bittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Aksi taktirde ne bir uluslararası düzenden ne de evrensel değerlerin savunulmasından söz edilebilir. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır, iki devletli çözüm vizyonunu öldürmek Filistin devletinin yaşayabileceği zemin bırakmamak, Filistin halkını sürgün etmek ve bölgede yayılmacı emellerini hayata geçirmektir. Buna asla izin verilemez. Bu konferansta Filistin devletini tanıma cesaretini gösteren ülkelerin kararlı somut ve caydırıcı adımlarla bu tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Artık ateşkesin ilanı Gazze’ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail’in Gazze’den güçlerini çekmesi gerekiyor.