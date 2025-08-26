Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci kundaklama çabalarına rağmen başardık

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan İsrail'in barbar saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazzeli Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum. Milletimize Ahlat'tan dün seslendik. Bugün de Malazgirt'teyiz. Heyecanımıza ortak olan sizlere teşekkür ediyorum.

Dünyaya biz buradayız ve burada olacağız mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz zaferimizin 954.yılı mübarek olsun.

Ahlat ve Malazgirt önlerindeki ilk akınlardan bugüne vatan için bayrak için millet ve ümmet için canlarını feda eden şehit ve gazilerimize rahmet niyaz ediyorum. Malazgirt'te düşmanı bozguna uğratan o güçlü irade bugün buradadır.

Malazgirt'te destan yazan kahramanların uğruna hayatlarını kaybettiği mukaddes değer işte buradadır. Anadolu'nun gönül harcını muhabbetle yoğuran kurucu irade buradadır.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇIRPINIYORUZ"

Millet olarak 954 yıl önce Malazgirt Ovası'nda yazılan kahramanlık destanından aldığımız cesaretle istikbale yürüyoruz. Her türlü engele rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çırpınıyoruz. Bekası söz konusu olduğunda boyun eğmeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Mazlum ve mağdurlarında umudu haline dönüşen bir ülkeye sahibiz.

Filistin davasına sahip çıkan bir ülkemiz var. Mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri, uluslararası toplantılar, 102 bin tonu aşan yardımlarla Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz.

"KISA SÜREDE ÖNEMLİ MESAFE KATETTİK"

Fitne duvarlarını yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe kat ettik.Tüm kurumlarımız çalışmalarını bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Kimin sürece alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Süreci kundaklama çabalarına rağmen başardık. Ne yaparsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu sefer kimse duramayacak.

Biz 86 milyon olarak tarihin kültürün inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz. Hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Rengini şehitlerimizin al kanından alan bu bayrak bizim. Bunu Irak'ta gördük, Suriye'de gördük, daha önce gönül coğrafyamızın birçok köşesinde gördük.

Yarın da zulme uğrayanların eman yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar kendine yeni patron arayanlar ise kaybedecektir.

"KIYAMETE KADAR YAN YANA YAŞAYACAĞIZ"

Türkler Araplar Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar yan yana yaşayacağız.Türkiye Yüzyılını, büyük ve güçlü Türkiye'yi, önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi gönül gönüle vererek el birliğiyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Biz, tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız. Terörün kanın gözyaşının ayrılığın karşısındaki her bir vatandaşlarımızdan destek olmasını bekliyorum. Komutanlarımızı Mehmetlerimizi hayırla yad ediyorum.