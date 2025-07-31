Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’in tanınmasından memnunuz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Dostluğumuzu karşılık ziyaretlerle daha da geliştiriyoruz. Gabon geçiş seçimini müteakip Cumhurbaşkanlığı seçimini başarıyla gerçekleştirdi. Önümüzdeki ay yapılacak parlamento seçiminin de başarıyla geçmesini temenni ediyorum. Bugün yaptığımız görüşmelerde işbirliği potansiyelimizi değerlendirdik. Biraz önce imzaladığımız anlaşmamalarla ilişkilerimizi ileri taşımaya teyit ettik. Özel sektörümüzün görev almaya hazır olduklarını kendilerine ifade ettim. Diğer alanlarda da Gabon'la tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Gabon, Afrika kıtasında FETÖ ile mücadelede en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor. Afrika'nın sorunları Afrikalı çözümler bulunması ilkesi temelinde istikrar katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz bulunurken bugün 44 büyükelçiliğimiz kıtada faaliyet gösteriyor.



"BU VAHŞET TABLOSUNA KİMSE SESSİZ KALAMAZ"



Sayın Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki soykırımı da görüştük. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla gösterdiği dayanışma malumdur. Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize insanı yardımların ulaştırılmasıdır. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne yapılması gerekiyorsa yapmakla mükellefiz. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Macron'un telefonla arayarak aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim. Nigeman'ın da Gazze konusunda benzer duygularımızı paylaştığımızı gördüm. Biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşimde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimziin yaralarına şifa olmanın yardım elimizi daha fazla uzatma derdindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden de benzer hassasiyetle konuya yaklaşmasını bekliyoruz.