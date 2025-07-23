Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polise-yargıya iftira atamazlar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



15 Temmuz'da canlarını feda eden vatan evlatlarını geçen hafta rahmetle andık. 1071'den bugüne kadar bu toprakları bize vatan kılan her bir şehidimizi rahmetle yad ediyorum. Tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların o mübarek ellerinden öpüyorum. Her karışında bir yiğidin yattığı bu topraklar, dünyanın en büyük şehitliğidir. Burası şüheda yurdudur, gaziler otağıdır. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için elimizle birlikte gerekirse gövdemizi de taşın altına koyacağız. Bugün Polis Akademimizin 8 bin 32 öğrencimizi mezun ediyoruz. Emniyet teşkilatımızın yeni kadrolarına katılacaklar. Siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her birinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda ve Somali'den gelerek burada öğrenim gören 32 öğrencimizi de tek tek kutluyorum. Bu kardeşlerimizden ailelerine kardeşlerine dostlarına bizden kucak dolusu selam götürmelerini rica ediyorum.



"HEPİNİZ BU MİLLETİN GÖZ BEBEĞİSİNİZ"



Polis Akademimiz, emniyet teşkilatımızın bel kemiğin oluşturuyor. Polis Akademimiz, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ve ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle çok kıymetli işler yapıyor. Hepiniz bu milletin göz bebeğisiniz. Toplumsal huzurumuza kast edenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz. Görev başında olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizler, kimi zaman en çetin koşullarda görev yapacaksınız. Bazen en hayati misyonları icra edeceksiniz. Ne olursa olsun, milletimizin duasının devletimizin desteğinin sizlerle olacağını aklınızdan çıkarmayacaksınız. Adaleti yaşatırsanız millet size sahip çıkar, hakkı gözetirseniz devlet size omuz verir. Ülkemizin selameti için, mesai mefhumu gözetmeden 7/24 görev başında olan tüm kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri korusun her türlü tehlikeden müberra eylesin. Sizler kimi zaman en çetin arazilerde görev yapacaksınız. Bazen kritik operasyonlar hayati operasyonlar icra edeceksiniz. Milletimizin duası ve devletimizin desteğinin sizlerle olduğunu aklınızdan çıkarmayacaksınız. Hakkı gözetirseniz devlet size omuz verir. Vicdanla davranırsanız bu aziz millet sizi omzunda taşır.

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"POLİSLERİMİZE DAİMA DESTEK OLDUK"



Bugüne kadar emniyet teşkilatımızın her türlü ihtiyacını giderme noktasında azami hassasiyet gösterdik, çalışma şartlarının düzenlenmesi, özlük haklarının iyileştirmesi, insan kaynaklarının geliştirmesine, polislerimize daima destek olduk. Polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Polislerimizin emeğini ön planda tutan şeffaf, adil ve aile huzurunu gözeten bu düzenleme için İçişleri Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. 19 Mart yolsuzluk operasyonu sonrasında sokakları karıştırmaya yönelik provokasyonlarda maruz kaldığı hareketlere, asitli, baltalı saldırılara rağmen soğukkanlılıkla mücadele eden emniyet güçlerimizi kutluyorum. Polis demek geceyi nöbetle karşılamak, bayramı karakolda geçirmek, kendi çocuğunun en özel gününde başka çocuklarının güvenliğini sağlamak demektir. Her an hukukun emrinde, adaletin izinde, milletin ve devletin hizmetinde olmak demektir.



"BUNUN ADI SİYASET DEĞİL, ÇAMUR AT İZİ KALSIN PİŞKİNLİĞİDİR"



Bu vatan için, bu millet için toplumun esenliği, emniyeti için nasıl yüksek bir vazife bilinciyle mücadele ettiğinizin en yakın şahidiyim. Hal böyleyken hırsı aklını esir almış kimi siyasilerin, polisimizi mesnetsiz iddialarla rencide ettiklerini görüyoruz. Çıkmışlar polisin suçüstü yaptığı rüşvet rezaletini aklamak için kumpas yalanına sarılıyorlar. Elimizde şu kadar saatlik video kaydı var diyorlar. Rüşvetin peşine düşen hakim, savcılarımızı da töhmet altında bırakıyorlar. Bünyelerine sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek yerine bu milletin tertemiz evlatlarının şerefiyle oynuyorlar. Bunun adı siyaset değil, çamur at izi kalsın pişkinliğidir. Madem elinde video kaydı var sağda solda konuşacağına versene mahkemeye. Ortada size karşı kumpas varsa toplarsın delillerini gidersin mahkemeye kumpasçılardan bunun hesabını sorarsın. Söylediklerini ispat edemiyorsan müfteri olarak anılmaktan kurtaramazsın. Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yargı mensuplarına iftira edemez, hedef gösteremez. Biz buna izin vermeyiz. Bu kirli siyaset anlayışını reddediyoruz. Herkesi özellikle ana muhalefeti yargı camiasına karşı özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum. Bir yandan yolsuzluk çarklarını teker teker parçalarken diğer yandan da ülkemizi terör belasından kurtaracak adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye ile bir dönemi inşallah kapatacak, merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu dönemin kapılarını ardına kadar açacağız. 86 milyon hep birlikte kardeşce yaşayacağız. Hiçbir sabotaj hiçbir tahrik hiçbir tuzak Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek.