Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıymetli misafirler her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Son günlerde hadsiz saldırıların muhatabı olan AK Gençliği çoşkularında genç arkadaşlarımı bugün özellikle selamlıyorum. Gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.

Grup toplantımızı şehit olan 12 kahraman askerimizin derin üzüntüsü içinde gerçekleştiriyoruz. Arama tarama faaliyetinde yoğun metan gazına maruz kalan 19 kahraman askerimizden 12'si maalesef şehit oldu. Şehitlerimize sonsuz rahmet niyaz ediyorum. Kuran'ı Kerim bize şehitlerimizin ölmediğini yaşadığını Allah katında rızıklandırıldıklarını müjdeliyor. Onlar peygamberlik makamından sonra rütbelerin en yücesine kavuştular. Şehit Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kahramanların nice anısı, örnek alınacak nice hikayesi var. Tedavileri devam eden askerlerimize acil şifalar diliyor her birinin gözlerinden öpüyorum.Bu vatan bize şehitlerimizin emaneti.

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Önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz bölge amacına ulaşarak onların emeklerinin boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz. Şehitlerimizin değerlerinin rehberliğinde Türkiye'yi yarım asırlık musibetten kurtarıyoruz. Terör duvarı yıkıldıktan sonra her şey çok daha farklı olacak.

Sayın Pervin Buldan ile Mithar Sancar’ı Külliyemizde kabul ettik. Yapıcı samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Terörsüz Türkiye süreci yol kazası yaşanmadan kirli mahviller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden başarıyla neticelenmesini umut ediyoruz.

İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma içinde hareket ettiysek bundan sonra da yine birlikte yol yürüyeceğiz.

Son grup toplantımızdan bu yana ülke gündemini meşgul eden iki konuya değinmek istiyorum. 1387’si ormanlık alanda 1895’si orman dışı alanlarda 3282 yangın bu yıl şehirlerimizi etkisi altına aldı.

Yılbaşından itibaren çıkan yangınların dörtte biri son 13 günde meydana geldi. 20 büyük yangına karşı amansız mücadele verdik.