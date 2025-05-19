Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye kavşağını dönüp Türkiye Yüzyılı'na ulaşacağız

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Ülkemize yaşattığınız sevinçler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştirenlere şükranlarımı iletiyorum. Bundan tam 106 sene önce esaret zincirlerini tek tek kırdığımız, bu topraklara İslam mührünü tekrar vurduğumuz ilk adımı attık. Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı. Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar yolculuk bitmeyecek. Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle dönükten sonra Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşacağız. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.

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Meydanlarda gördüğünüz gibi halaylar çekilmeye başlandı. Yaylarlar şenlenmeye başlandı. Çoban kardeşlerim hayvanlarını alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar. Biz de iftihar edeceğiz. Görüştüğüm çoban kardeşlilerimin huzuru ve mutluluğu var. Benim vatandaşım 'Ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum' dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız.Birinci derecede teknik altyapıya sahip olan üniversitelilerimiz bunun üzerine giderek devam ettiriyorlar. İTÜ, Yıldız, ODTÜ böyle. Baykar da bu konuyla farklı bir şekilde ilgileniyor. Kendileri lise kısmını da kurdular. Üniversiteye geçişte bu şekilde yetişmiş gençlerimiz gelecek. Bu hafta Arnavutluk'taydım. Arnavutluk takdimde enteresan bir şey yaptı. Bütün devlet başkanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Her ülkenin devlet başkanı o yapay zekada takdim edildi. Biz de en yakın zamanda yapılacak yarışmada altyapıyla meydana çıkıyoruz. Güçlü yapay zeka altyapısıyla geleceğe yürüyoruz.

Yeni Anayasa noktasında çalışmamak mümkün değil. Onu ertelemek mümkün değil. Arkadaşlarımız yeni Anayasa'nın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar. Biz artık bundan 20 sene öncesinin Anayasası ile gidemeyiz. Yeni Anayasa'yı sizlerle beraber yapacağız. Yeni nesil bir Anayasayı milletimize kazandıracağız.